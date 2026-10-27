Après sa fuite et sa suspension, Cristiano Ronaldo sur le point de faire un retour éclair en sélection portugaise ?

Comme l’a d’abord rapporté le journal O Jogo, avant que le journal A Bola ne le confirme peu après, le sélectionneur Jorge Jesus devrait convoquer l’attaquant de 41 ans d’Al-Nassr pour les prochains matches de Ligue des nations.

Jesus aurait ainsi inscrit Ronaldo sur sa liste provisoire pour les rencontres contre le Danemark (14 novembre) et le pays de Galles (17 novembre). L’attaquant pourrait donc faire son retour en sélection plus tôt que prévu.

Ronaldo avait fait les gros titres lors de la dernière trêve internationale, après avoir quitté de son propre chef le lieu de rassemblement de l’équipe, sans concertation préalable. À l’origine de son départ : la décision de Jesus de ne pas le retenir en Norvège (2-1) et son annonce qu’il ne le placerait que sur le banc lors du match suivant contre le Danemark.

Ronaldo ne s’était pas contenté de partir : il avait aussi accusé publiquement Jesus de ne pas avoir tenu parole. Il avait toutefois reconnu avoir commis une faute, qui ne devait pas rester sans conséquences, et présenté ses excuses à ses coéquipiers et aux supporters.

Getty Images

Prochains matchs POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

Quelle sanction la fédération a-t-elle infligée à Cristiano Ronaldo ?

La fédération FFP lui a alors infligé une suspension de 30 jours et une amende de 255 euros. La sanction prend effet rétroactivement à compter de sa suspension provisoire, prononcée au lendemain de son départ du rassemblement le 30 septembre. Elle prendra donc fin avant la fin du mois d’octobre.

Cette sanction respecte les dispositions de la fédération pour ce type d’infraction. Ronaldo a enfreint l’article 160 du règlement disciplinaire, a indiqué la FPF. Le règlement prévoit en principe une suspension d’un à six mois et, pour un joueur professionnel, une amende de 510 à 1 020 euros.

Le camp de Ronaldo aurait toutefois pu faire valoir des circonstances atténuantes, notamment le fait qu’il ait reconnu sa faute, ainsi que son importance et ses mérites au sein de l’équipe nationale.