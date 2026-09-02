Après sa démission : Queiroz revient officiellement à la tête du Ghana

La Fédération ghanéenne de football a officiellement annoncé la reconduction du Portugais Carlos Queiroz au poste de sélectionneur des « Black Stars » pour la prochaine étape.

La Fédération ghanéenne a révélé, ce mercredi, être parvenue à un accord avec l'homme de 73 ans pour assurer la direction technique de la sélection dans le cadre d'un nouveau mandat, après la fin de sa précédente mission qui avait inclus la conduite du Ghana lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026.

La Fédération ghanéenne a déclaré dans un communiqué officiel : « Nous avons le plaisir d'annoncer l'accord conclu avec Carlos Queiroz pour sa nomination en tant que sélectionneur de l'équipe nationale pour la prochaine étape. »

Queiroz avait dirigé la sélection ghanéenne lors de la Coupe du monde 2026, où il avait franchi avec elle la phase de groupes dans un groupe comprenant l'Angleterre, la Croatie et le Panama, mais l'aventure de l'équipe africaine s'est terminée en seizièmes de finale après une défaite face à la Colombie.

Conformément au contrat signé par Queiroz avant la phase finale, qui s'est tenue aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le mandat du technicien portugais a pris fin avec l'élimination de la sélection ghanéenne de la compétition.

Par la suite, Queiroz avait annoncé sa démission via son compte « Instagram », où il avait écrit dans son message : « Au Ghana… le football, comme la vie, nous enseigne une leçon éternelle : soit tu gagnes, soit tu apprends. Je quitte ce voyage fier de ce que nous avons accompli, mais aussi avec un sentiment naturel d'insatisfaction propre à ceux qui aspiraient toujours à davantage. »

Toutefois, les discussions menées par la Fédération ghanéenne et le ministère des Sports avec Queiroz ont abouti à un accord de toutes les parties sur son maintien à son poste dans le cadre d'une nouvelle mission.

Queiroz entamera son nouveau mandat lors de la prochaine trêve internationale, qui marquera le lancement du parcours du Ghana dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, où la sélection ghanéenne jouera le 23 septembre à l'extérieur contre la Côte d'Ivoire dans un groupe difficile.

La Fédération ghanéenne estime que la vaste expérience internationale de Queiroz, alliée à ses compétences techniques et à sa connaissance préalable de la sélection, en fait le choix approprié pour diriger l'équipe lors de la prochaine étape.

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