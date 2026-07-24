Après sa demande de départ : Arsenal prépare une offre colossale pour recruter Guimarães

Arsenal poursuit ses manœuvres offensives sur le marché des transferts estival, avec dans le viseur l'une des opérations phares de la saison, après avoir intensifié ses efforts pour recruter le capitaine de Newcastle United, Bruno Guimarães, une démarche susceptible d'attiser la concurrence entre les deux clubs dans les prochains jours.

Arsenal s'apprête à formuler une offre officielle d'une valeur de 70 millions de livres sterling en vue de recruter le capitaine de Newcastle United, Bruno Guimarães, selon les informations du quotidien britannique « The Sun ».

Les Gunners placent le recrutement d'un nouveau milieu de terrain en tête de leurs priorités durant l'actuelle période des transferts estivale, et l'international brésilien constitue la cible principale pour l'entraîneur Mikel Arteta.

Malgré la position ferme de Newcastle, qui refuse de vendre son capitaine cet été, la direction d'Arsenal se prépare à sonder la position des Magpies à travers une offre financière atteignant 70 millions de livres sterling.

Des négociations indirectes ont eu lieu précédemment par l'intermédiaire d'agents, laissant entendre que le champion de Premier League était disposé à présenter une offre proche de 60 millions de livres sterling, avant de décider de relever le montant financier pour tenter de convaincre Newcastle.

Selon le rapport, Guimarães a informé les dirigeants de Newcastle de son désir de rejoindre l'Emirates Stadium, ce qui devrait accélérer le rythme des négociations entre les deux parties au cours de cette semaine.

Malgré le démarrage discret d'Arsenal sur le marché des transferts, le club a finalisé hier (jeudi) le recrutement de l'ailier du Club Bruges, Christos Tzolis, pour 34 millions de livres sterling.

Le club londonien a également bouclé définitivement l'arrivée du défenseur Piero Hincapié pour 34 millions de livres sterling, après qu'il a passé la saison dernière en prêt en provenance du Bayer Leverkusen, en plus de la venue du gardien de but Illan Meslier dans le cadre d'un transfert libre.

En revanche, Arsenal a échoué à s'attacher les services de Morgan Rogers, qui a rejoint Chelsea dans le cadre d'une opération d'une valeur de 117 millions de livres sterling.

Mikel Arteta manifestait une grande admiration pour l'attaquant anglais et l'avait placé parmi ses cibles majeures durant l'été, mais la direction d'Arsenal a refusé de s'aligner sur l'énorme offre financière présentée par Chelsea, ce qui a poussé Aston Villa à accepter de vendre le joueur.

La direction d'Arsenal continue de travailler pour renforcer les rangs de l'équipe avant la fermeture du mercato, visant le recrutement d'un défenseur, d'un milieu de terrain et d'un attaquant, selon ce qu'a rapporté le quotidien The Sun.

Ezri Konsa se distingue comme l'un des principaux candidats pour renforcer la ligne arrière, notamment après la confirmation de l'absence de William Saliba pour plusieurs mois en raison d'une blessure au dos. John Stones constitue également une option envisagée par le club, en particulier après la fin de son contrat avec Manchester City à la fin du mois dernier.

En attaque, Arsenal poursuit son intérêt pour le recrutement de Julián Álvarez, mais l'Atlético Madrid maintient sa position, aussi bien publiquement qu'en coulisses, en affirmant que l'attaquant argentin n'est pas à vendre.

Par ailleurs, le Français Bradley Barcola pourrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain durant l'actuelle période des transferts, mais Liverpool reste jusqu'à présent le club le mieux placé pour conclure l'affaire et s'attacher ses services.