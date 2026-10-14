Après sa défaite face au Bayern Munich, le FK Bodø/Glimt vient cette fois à bout du Borussia Dortmund

Le FK Bodø/Glimt tient sa première victoire de la saison en Ligue des champions. Après sa défaite 5-0 sur le terrain du Bayern Munich lors de la première journée, l’équipe de Kjetil Knutsen s’est imposée mercredi face au Borussia Dortmund (1-0). Fredrik Sjøvold a inscrit le but de la victoire.

Comme souvent ces dernières années, Bodø a bien débuté dans son Aspmyra Stadion, où les supporters ont rapidement pu espérer l’ouverture du score. L’international norvégien Patrick Berg a vu sa frappe dangereuse être déviée de justesse en corner par Waldemar Anton.

Dans cette rencontre engagée, les Norvégiens ont de nouveau frôlé le but lorsque Sondre Fet, servi par Berg, a tiré juste à côté du but de Gregor Kobel. L’équipe à domicile a continué de dominer, même si Dortmund aurait pu marquer sur l’une de ses rares occasions dangereuses par l’intermédiaire de Fábio Silva. L’ancien joueur du PSV a placé sa tête dans les mains de Nikita Haikin.

Bodø a également été meilleur en seconde période et, cette fois, a su concrétiser sa domination. Peu après qu’Andreas Helmersen s’est lui aussi heurté à Kobel, le Suisse a fini par devoir aller chercher le ballon dans ses filets. Sur une passe de Sondre Auklend, Sjøvold a marqué d’une frappe sans contrôle : 1-0.

Dortmund a réagi par Serhou Guirassy et Ethan Nwaneri. Ce dernier, surtout, a eu le ballon de l’égalisation au bout du pied à un quart d’heure de la fin, mais l’Anglais a malheureusement tiré à côté.

Ce fut la dernière véritable occasion de Dortmund, où Joey Veerman avait débuté la rencontre comme titulaire avant d’être remplacé par Félix Nmecha après une heure de jeu. Comme Bodø, Dortmund compte désormais trois points. L’équipe de Niko Kovac avait battu Villarreal 3-2 lors de la première journée.



