Après sa décision de prendre sa retraite : Mohamed Salah adresse un message à Ahmed Hegazi

Mohamed Salah, capitaine de la sélection égyptienne, a adressé un message émouvant à son ancien coéquipier Ahmed Hegazi, après l'annonce officielle par le défenseur international de sa retraite du football, revenant à cette occasion sur les souvenirs du long parcours qui les a réunis depuis l'enfance.

Salah a publié une série de photos le montrant avec Hegazi à différentes étapes de leur carrière, qu'il a accompagnées d'un message dans lequel il a écrit sur ses comptes de réseaux sociaux : « Un long voyage que nous avons vécu ensemble depuis notre enfance. Nous avons apprécié et savouré chacune de ses étapes, je te souhaite bonne chance pour la suite. »

Cet adieu de Salah à Hegazi intervient après une riche carrière footballistique du défenseur égyptien, qui s'est étendue sur plus d'une décennie et demie, durant laquelle il a joué pour plusieurs clubs en Égypte et à l'étranger, et a porté le maillot de la sélection égyptienne à de nombreuses reprises, devenant ainsi l'un des défenseurs égyptiens les plus en vue de sa génération.

Hegazi avait annoncé sa retraite du football à l'âge de 35 ans, affirmant que sa décision concernait uniquement sa retraite en tant que joueur, et non son éloignement du sport auquel il a été lié toute sa vie.

Hegazi a déclaré dans le message par lequel il a annoncé sa retraite : « Aujourd'hui, j'annonce ma retraite du football en tant que joueur, et non la fin de ma passion et de mon amour pour ce sport. Merci au football pour chaque instant, chaque défi, chaque leçon et chaque souvenir qu'il a créés avec moi. Mon parcours sur le terrain est terminé, mais mon parcours avec le football se poursuit avec la même passion, la même ambition et la même détermination. »

Au cours de sa carrière, Hegazi a joué pour les clubs d'Ismaily et d'Al Ahly en Égypte, la Fiorentina et Pérouse en Italie, West Bromwich Albion en Angleterre, ainsi qu'Al Ittihad Djeddah et Neom en Arabie saoudite, et a réussi à laisser une empreinte marquante grâce à sa solidité défensive et à sa personnalité de leader sur le terrain.

Hegazi avait vécu les derniers chapitres de sa carrière avec le club de Neom, qu'il avait rejoint à l'été 2024 en provenance d'Al Ittihad Djeddah, avant que le club n'annonce la fin de la relation contractuelle entre les deux parties en mai dernier.

Des rapports indiquent la possibilité pour Hegazi de continuer à travailler au sein de la structure de Neom durant la période à venir, et de mettre à profit sa longue expérience et sa personnalité de leader, dans le cadre d'une volonté de faire appel à lui au sein du staff administratif ou technique du club.

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