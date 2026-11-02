Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Vladimir Petkovic Algeria 2026Getty Images
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Après sa crise en Algérie : Petkovic candidat pour une mission urgente en Italie

Venezia vs Udinese
Venezia
Udinese
Serie A
Algérie vs Togo
Algérie
Togo
Africa Cup of Nations Qualification
V. Petkovic
Italie
Algérie
Togo
Bosnie-Herzégovine

Il a quitté la sélection arabe après la Coupe du monde

Exclusivité Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Est l'unique diffuseur du championnat italien en France, proposant 100 % des 380 matchs de la saison de Serie A en direct et à la demande.

✅ En plus du championnat régulier, l'abonnement intègre les droits de diffusion exclusifs des coupes nationales, à savoir la Coppa Italia et la Supercoppa Italiana.

✅ La plateforme complète son offre italienne avec d'autres championnats internationaux de renom (comme l'Eredivisie néerlandaise ou la Jupiler Pro League belge) et un dispositif éditorial complet en français avec des magazines dédiés à la Serie A.

Prix de départ14,99 € par mois

Selon un rapport de presse, l'Udinese pourrait faire appel à un visage familier du football italien pour le sauver de la relégation cette saison.

D'après le site « Foot Mercato », alors que Kosta Runjaic se rapproche d'un départ après la lourde défaite face à l'AS Rome (2-5), le nom de Vladimir Petkovic a émergé sur la table de la direction du club.

 Petkovic est considéré comme un candidat inattendu pour succéder à l'entraîneur allemand, dont l'avenir paraît incertain.

La situation à l'Udinese est extrêmement critique, le club occupant actuellement la dix-neuvième place de la Serie A avec seulement 5 points après dix matchs. Les rapports indiquent que le conseil d'administration ne souhaite pas attendre la trêve internationale pour prendre une décision.

Prochains matchs
VEN

VEN

Serie A

06 nov. 2026

UDI

UDI

ALG

ALG

Africa Cup of Nations Qualification

14 nov. 2026

TOG

TOG

Libre depuis son départ de la sélection algérienne en août dernier, Petkovic pourrait faire son retour dans un championnat qu'il connaît bien.

 Le technicien bosnien a entraîné la Lazio de 2012 à 2014, remportant avec elle la Coupe d'Italie en 2013 aux dépens de l'AS Rome. Il s'est ensuite forgé une solide réputation internationale en tant que sélectionneur de l'équipe nationale suisse, qu'il a menée jusqu'en quart de finale de l'Euro 2020 après avoir éliminé la France aux tirs au but.

 Petkovic figure désormais parmi les options envisagées par l'Udinese, bien que Paolo Zanetti reste dans la liste des candidats. Roberto D'Aversa a reculé dans les négociations, tandis que Davide Ballardini a également été proposé. Les prochaines heures devraient révéler davantage de détails sur l'identité du futur entraîneur de l'Udinese.

Petkovic a quitté la sélection algérienne après son élimination de la Coupe du monde, plus précisément dès les seizièmes de finale, à la suite de la défaite face à l'équipe de Suisse sur le score de (0-2).

L'entraîneur a fait l'objet de vives critiques et d'une large colère populaire en raison de l'absence d'identité tactique et de décisions techniques controversées durant le tournoi.

Après un sérieux clash entre l'entraîneur et la Fédération algérienne, le contrat a pris fin après la conclusion d'un accord entre les deux parties concernant les questions financières.

 

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google