Selon un rapport de presse, l'Udinese pourrait faire appel à un visage familier du football italien pour le sauver de la relégation cette saison.

D'après le site « Foot Mercato », alors que Kosta Runjaic se rapproche d'un départ après la lourde défaite face à l'AS Rome (2-5), le nom de Vladimir Petkovic a émergé sur la table de la direction du club.

Petkovic est considéré comme un candidat inattendu pour succéder à l'entraîneur allemand, dont l'avenir paraît incertain.

La situation à l'Udinese est extrêmement critique, le club occupant actuellement la dix-neuvième place de la Serie A avec seulement 5 points après dix matchs. Les rapports indiquent que le conseil d'administration ne souhaite pas attendre la trêve internationale pour prendre une décision.

Libre depuis son départ de la sélection algérienne en août dernier, Petkovic pourrait faire son retour dans un championnat qu'il connaît bien.

Le technicien bosnien a entraîné la Lazio de 2012 à 2014, remportant avec elle la Coupe d'Italie en 2013 aux dépens de l'AS Rome. Il s'est ensuite forgé une solide réputation internationale en tant que sélectionneur de l'équipe nationale suisse, qu'il a menée jusqu'en quart de finale de l'Euro 2020 après avoir éliminé la France aux tirs au but.

Petkovic figure désormais parmi les options envisagées par l'Udinese, bien que Paolo Zanetti reste dans la liste des candidats. Roberto D'Aversa a reculé dans les négociations, tandis que Davide Ballardini a également été proposé. Les prochaines heures devraient révéler davantage de détails sur l'identité du futur entraîneur de l'Udinese.

Petkovic a quitté la sélection algérienne après son élimination de la Coupe du monde, plus précisément dès les seizièmes de finale, à la suite de la défaite face à l'équipe de Suisse sur le score de (0-2).

L'entraîneur a fait l'objet de vives critiques et d'une large colère populaire en raison de l'absence d'identité tactique et de décisions techniques controversées durant le tournoi.

Après un sérieux clash entre l'entraîneur et la Fédération algérienne, le contrat a pris fin après la conclusion d'un accord entre les deux parties concernant les questions financières.