Ashraf Hakimi, capitaine du Maroc, a renforcé son statut de figure majeure des Lions de l’Atlas en brillant lors de la rencontre face à Haïti, comptant pour la troisième et dernière journée du groupe 3 de la Coupe du monde 2026.

Les Marocains l’ont emporté 4-2 ce jeudi matin et terminent à la deuxième place du groupe, synonyme de qualification. Ils connaîtront prochainement leur adversaire, le vainqueur de la poule 6.

Le capitaine des Lions de l’Atlas a marqué un but et délivré une passe décisive lors de la première période, devenant ainsi le deuxième joueur marocain – après Abdeljalil Haddad « Kamacho » face à l’Écosse en 1998 – à réussir ce doublé lors d’une même rencontre de Coupe du monde, d’après les données du site français « Stats Foot ».

Une performance que le remplaçant Sofiane Rahimi a rééditée en seconde période du même match.

Ses exploits ne se sont pas arrêtés là : il est devenu le quatrième Africain de l’histoire à marquer et à offrir une passe décisive lors d’une même première mi-temps en Coupe du monde, d’après les données du compte « Master Sheph ».

Avant lui, seuls l’Algérien Taj Ben Sahoula face au Chili en 1982, puis ses compatriotes Islam Slimani et Abdelmoumen Djabou contre la Corée du Sud en 2014, avaient réussi une telle performance.

Une performance d’autant plus remarquable qu’il est le premier Marocain de l’histoire à atteindre ce seuil lors des participations des Lions de l’Atlas au Mondial.

Grâce à sa participation contre Haïti, il devient le joueur marocain le plus capé en grandes compétitions (Coupe du monde + Coupe d’Afrique des nations), avec 31 matchs au compteur.

Le capitaine des Lions de l’Atlas dépasse ainsi son précédent record, qu’il détenait conjointement avec Youssef En-Nesyri (30 sélections).