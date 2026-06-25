Ashraf Hakimi, capitaine du Maroc, a renforcé son statut de figure majeure des Lions de l’Atlas en réalisant un exploit remarquable lors de la troisième et dernière journée du groupe 3 de la Coupe du monde 2026 face à Haïti.

Les Marocains l’ont emporté 4-2 ce jeudi matin et terminent à la deuxième place du groupe, synonyme de qualification. Ils défieront le premier du groupe 6 au tour suivant.

Le capitaine des Lions de l’Atlas a marqué un but et délivré une passe décisive lors du premier acte, devenant ainsi le deuxième Marocain – après Abdeljalil Hada « Kamacho » face à l’Écosse en 1998 – à réussir ce doublé lors d’une même rencontre de Coupe du monde, d’après les chiffres du site français « Stats Foot ».

Ses prouesses ne s’arrêtent pas là : il est devenu le quatrième Africain de l’histoire, et le premier depuis 1998, à marquer et à faire une passe décisive lors d’une même première mi-temps dans un match de Coupe du monde, d’après les données de « Master Sheep ».

Avant lui, seuls l’Algérien Taj Ben Sahoula face au Chili en 1982, puis ses compatriotes Islam Slimani et Abdelmoumen Djabou contre la Corée du Sud en 2014, avaient réussi une telle performance.

Une performance d’autant plus remarquable qu’il est le premier Marocain de l’histoire à atteindre ce seuil dans le tournoi phare.

Grâce à sa participation contre Haïti, Hakimi est désormais le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches avec la sélection marocaine dans les grandes compétitions, avec un total de 31 matches entre la Coupe du monde et la Coupe d’Afrique des nations.

En dépassant les 30 matchs de Youssef En-Nesyri, il établit un nouveau record national dans les grandes compétitions.