Arsenal a pris une décision concernant son défenseur français William Saliba, qui s'est blessé lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne.

Saliba avait quitté la pelouse après seulement une trentaine de minutes de jeu dans une rencontre que l'équipe de France a perdue sur le score de 2-0, incapable de poursuivre le match en raison d'une blessure au dos, ce qui a accru les inquiétudes quant à son état physique avant le début de la nouvelle saison.

Des rapports ont révélé qu'Arsenal craint de voir son défenseur international éloigné des terrains pour une durée comprise entre 4 et 5 mois.

De son côté, le journal français « L'Équipe » a révélé ce mercredi que le club anglais est parvenu à un accord avec son défenseur français concernant la méthode de traitement.

Arsenal a décidé, en accord avec le défenseur de la France, d'opter pour un traitement conservateur plutôt que pour une opération chirurgicale.

Le défenseur central, âgé de 25 ans, va suivre une longue période de soins et de repos afin de soulager les douleurs dorsales chroniques dont il souffre.

Si la durée de son absence reste incertaine et dépend de l'évolution de sa guérison, celle-ci devrait s'étendre sur plusieurs mois. Il s'agit d'un coup dur à la fois pour Arsenal et pour l'équipe de France.