Des rapports de presse ont révélé la situation du Français Moussa Diaby, ailier d'Al-Ittihad, concernant sa participation au match contre Al-Khaleej en Saudi Pro League, après la blessure qu'il a subie lors du match face à Al-Jazira des Émirats.

Al-Ittihad accueille Al-Khaleej, demain samedi, au stade Al-Inma à Djeddah, lors de la première journée de la Saudi Pro League.

Le journal saoudien Arriyadiyah a indiqué que Diaby reprendra les entraînements collectifs du club d'Al-Ittihad, aujourd'hui vendredi, afin d'être prêt à disputer le match contre Al-Khaleej.

Le journal a précisé que la contusion dont a souffert l'ailier français lors de la victoire 4-1 face à Al-Jazira, mardi dernier, en barrages qualificatifs pour la phase de championnat de l'AFC Champions League Elite, était bénigne.

Diaby ne sera pas le seul à faire son retour, puisqu'il pourrait être accompagné du latéral Mohannad Al-Shanqiti et de l'ailier Abdulrahman Al-Aboud, après leur absence lors du dernier match contre Al-Jazira en raison de blessures.

Le journal a précisé qu'Al-Shanqiti et Al-Aboud ont participé aux entraînements collectifs du club d'Al-Ittihad hier jeudi, l'entraîneur allemand Jens Wissing devant statuer sur leur situation pour le match contre Al-Khaleej à l'issue de la séance principale ce vendredi soir.

Rappelons qu'Al-Ittihad cherche à retrouver son rang dans le football saoudien, après une saison négative conclue à la cinquième place du championnat, une élimination en demi-finale de la Coupe du Roi et de la Supercoupe saoudienne, et en quart de finale de l'AFC Champions League Elite.