Le Paris Saint-Germain s'est retiré de la course pour recruter l'Ivoirien Yan Diomande, la star de Leipzig, alors que le Real Madrid affiche une confiance grandissante quant à l'arrivée du talentueux joueur de 19 ans.

Diomande est désormais aux portes d'un transfert au Real Madrid, après que le club espagnol a réglé tous les détails de l'opération. Certains rapports de presse indiquent qu'elle sera officialisée demain, lundi.

Ces derniers jours, Diomande était plus proche du Paris Saint-Germain, qui le plaçait en tête de ses cibles pour renforcer son attaque la saison prochaine, avant que le Real Madrid n'intervienne et ne conclue l'affaire à son profit.

Le Paris Saint-Germain a publié un communiqué officiel, relayé par le réseau « Sky Sports », dans lequel il déclare : « Le Paris Saint-Germain a officiellement retiré ce soir son intérêt et les offres qu'il avait soumises pour recruter Yan Diomande. »

Le communiqué ajoute : « Les frais de transfert exigés et les salaires étaient totalement disproportionnés et démesurés, et le Paris Saint-Germain ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rigoureuse et d'équilibre de l'effectif. »

Selon le réseau « Foot Mercato », le club français a indiqué qu'il ne se laisserait pas entraîner par des prix excessifs et les manœuvres de certains intermédiaires, affirmant qu'il poursuivrait sa stratégie sur le marché des transferts avec sérénité et confiance.

Plusieurs rapports de presse ont révélé au cours des dernières heures que le Real Madrid s'est entendu avec Diomande sur les conditions personnelles, et a conclu l'affaire avec Leipzig pour une somme comprise entre 115 et 120 millions d'euros.