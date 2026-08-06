Des rapports de presse ont révélé la position du Français Moussa Diaby, ailier d'Al-Ittihad, concernant sa participation avec l'équipe lors du match contre Al-Jazira des Émirats en Ligue des champions d'Asie Élite, alors qu'il se rapproche d'un transfert au Bayer Leverkusen allemand.

Al-Ittihad affrontera Al-Jazira mardi prochain, au stade Mohammed bin Zayed dans la capitale émiratie Abou Dabi, lors du tour préliminaire qualificatif pour la phase de championnat de la Ligue Élite asiatique.

Le journaliste saoudien Majed Houd a déclaré que Diaby s'était rendu à La Mecque, après avoir obtenu un temps de repos de la part du staff technique dirigé par l'Allemand Jens Wissing.

Le journaliste saoudien a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site « X », que tous les joueurs participeront normalement au prochain match contre Al-Jazira.

Cela intervient alors que des rapports de presse ont confirmé que l'ailier français est désormais proche d'un transfert au Bayer Leverkusen pour un montant inférieur à 30 millions d'euros, avec un contrat qui s'étendra sur les 5 prochaines saisons jusqu'en 2031.

Diaby est considéré comme l'un des éléments influents de l'attaque d'Al-Ittihad, d'autant plus que le club saoudien n'a pas recruté de joueur pour le remplacer au poste d'ailier droit, ce qui rendrait son absence contre Al-Jazira déterminante si elle venait à se produire.

Diaby a rejoint Al-Ittihad durant l'été 2024, en provenance d'Aston Villa, pour afficher un niveau élevé au cours des deux saisons, notamment lors de la première saison durant laquelle il a mené l'équipe au doublé Saudi Pro League - Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées pour la première fois de son histoire.