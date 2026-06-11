Après Robin van Persie, le Feyenoord se sépare de deux autres joueurs de renom

Le Feyenoord a officialisé, via ses canaux officiels, le départ de René Hake et Brian Pinas.

Les deux hommes, qui composaient le staff de Feyenoord 1 la saison dernière, quittent le club suite au départ de l’entraîneur principal Robin van Persie.

Le staff technique connaît ainsi plusieurs départs : il y a un peu plus d’une semaine, le club avait déjà annoncé le départ, à sa demande, de l’entraîneur des gardiens Jyri Nieminen.

Etienne Reijnen avait déjà quitté le club dans l’espoir de rejoindre Liverpool. Said Bakkati, récemment nommé, et John de Wolf, entraîneur adjoint depuis 2019, demeurent en poste.

Dimanche dernier, il est devenu clair que Van Persie ne dirigeait plus le club. Malgré une deuxième place et une qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine, l’ancien attaquant a quitté son poste.

Malgré la qualification pour la C1, son bilan sportif a souvent été critiqué tout au long de l’exercice écoulé.

Le niveau de jeu était souvent en deçà des attentes, et le titre s’est rapidement éloigné. En Ligue Europa, le club a réalisé une campagne très décevante.