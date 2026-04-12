Après Renard, la Fédération saoudienne se sépare du « magicien du Maroc » juste avant la Coupe du monde 2026

Les coulisses de la Fédération saoudienne de football connaissent une intense effervescence en prévision des changements attendus au sein du staff technique de la sélection nationale, avec, en tête de liste, le départ imminent d’Hervé Renard.

Cette décision s’inscrit dans la préparation anticipée de la Coupe du monde 2026, la Fédération souhaitant mettre en place un nouveau projet sportif pour présenter les « Verts » sous leur meilleur jour lors de ce rendez-vous planétaire.

Selon l’émission saoudienne « Nadina », le Marocain Nasser Larguet devrait également quitter son poste de directeur technique de la Fédération dans les prochains jours.

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Selon la même source, la Fédération ne prolongera pas le contrat de Larguet et devrait nommer l’Anglais Matt Crocker, considéré comme l’artisan de la renaissance du football anglais.

Selon la même source, le sélectionneur Hervé Renard ne devrait pas non plus rester en poste, ses chances de prolongation n’excédant pas 10 %.

Considéré comme un « magicien marocain » de la détection de talents, Larguet possède une solide expérience dans la formation, ayant notamment dirigé l’Académie Mohammed VI.







