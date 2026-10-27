Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Après quatre matchs d'absence, Galeno va-t-il faire son retour avec Al Ahly lors du mini-clasico ?

Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Saudi Pro League
W. Galeno
Arabie saoudite
Brésil

La star brésilienne absente depuis un certain temps

Des rapports de presse ont révélé la position du Brésilien Wenderson Galeno, ailier d'Al-Ahli, concernant sa participation au mini-clásico face à Al-Shabab, en Saudi Pro League.

Al-Ahli se déplacera chez Al-Shabab, vendredi prochain, au SHG Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la douzième journée de la Roshn League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que Galeno est désormais proche d'un retour à Al-Ahli, après avoir montré une amélioration notable au cours des dernières heures, à la suite de la blessure qui l'avait récemment éloigné de l'équipe.

L'ailier brésilien a manqué les matchs d'Al-Ahli contre Al-Feiha et Al-Khaleej en Saudi Pro League, ainsi que contre Al-Wasl des Émirats arabes unis et Al-Gharafa du Qatar en Ligue des champions d'Asie Elite, en raison d'une blessure aux adducteurs.

Le journal a précisé que le Néerlandais Marino Pušić, le directeur technique d'Al-Ahli, souhaite voir revenir tous les blessés avant le clásico face à Al-Shabab, et en premier lieu Galeno, mais il attend de connaître le rapport médical de chacun d'entre eux.

Le joueur de 29 ans a disputé 11 matchs avec « Al-Raqi » depuis le début de la saison actuelle, au cours desquels il a réussi à inscrire un seul but, sans délivrer la moindre passe décisive.

Il est à noter qu'Al-Ahli occupe la cinquième place au classement du championnat saoudien avec 21 points, récoltés grâce à 7 victoires et 3 défaites, à 6 points du leader Al-Hilal.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google