Des rapports de presse ont révélé la position du Brésilien Wenderson Galeno, ailier d'Al-Ahli, concernant sa participation au mini-clásico face à Al-Shabab, en Saudi Pro League.

Al-Ahli se déplacera chez Al-Shabab, vendredi prochain, au SHG Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la douzième journée de la Roshn League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que Galeno est désormais proche d'un retour à Al-Ahli, après avoir montré une amélioration notable au cours des dernières heures, à la suite de la blessure qui l'avait récemment éloigné de l'équipe.

L'ailier brésilien a manqué les matchs d'Al-Ahli contre Al-Feiha et Al-Khaleej en Saudi Pro League, ainsi que contre Al-Wasl des Émirats arabes unis et Al-Gharafa du Qatar en Ligue des champions d'Asie Elite, en raison d'une blessure aux adducteurs.

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Le journal a précisé que le Néerlandais Marino Pušić, le directeur technique d'Al-Ahli, souhaite voir revenir tous les blessés avant le clásico face à Al-Shabab, et en premier lieu Galeno, mais il attend de connaître le rapport médical de chacun d'entre eux.

Le joueur de 29 ans a disputé 11 matchs avec « Al-Raqi » depuis le début de la saison actuelle, au cours desquels il a réussi à inscrire un seul but, sans délivrer la moindre passe décisive.

Il est à noter qu'Al-Ahli occupe la cinquième place au classement du championnat saoudien avec 21 points, récoltés grâce à 7 victoires et 3 défaites, à 6 points du leader Al-Hilal.