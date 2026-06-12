L'équipe nationale du Canada a fait une entrée remarquée dans l'histoire de la Coupe du monde ce vendredi soir, après avoir réussi à arracher un précieux match nul face à la Bosnie-Herzégovine (1-1), lors d’un match passionnant disputé à Toronto (Canada) pour le compte de la première journée du groupe B de la Coupe du monde 2026, qui comprend également le Qatar et la Suisse.

Ce point revêt une importance historique pour les hôtes : il s’agit en effet du premier obtenu par le Canada dans l’histoire de ses participations à la Coupe du monde, après deux éliminations sans le moindre succès en 1986 et 2022.

Revenons sur les temps forts de la rencontre. La Bosnie a d’emblée exercé une pression offensive fulgurante. Elle a failli ouvrir le score dès la 3^e minute par une frappe puissante de Mimic depuis l’intérieur de la surface, repoussée par la barre transversale. À la 12^e, Lukic a placé une tête qui est tombée mollement dans les bras du gardien canadien Crebu.

La réplique canadienne est intervenue à la 17e minute, avec l’occasion la plus dangereuse de la première période : David, parfaitement lancé dans la surface, a frappé à ras de terre alors qu’il était totalement démarqué, mais le gardien bosnien Vasilj a réalisé une parade décisive et a privé les Canadiens de l’avantage.

La réponse bosnienne ne s’est pas fait attendre : à la 21^e minute, le défenseur chevronné Kolasinac a repris de la tête un corner, offrant à Lukic un caviar que ce dernier a transformé en ouverture du score d’une tête magistrale.

Le Canada a failli égaliser immédiatement à la 32e minute : Oliouchi perçait seul avant de tirer au-dessus de la barre, et les visiteurs regagnaient les vestiaires avec leur avantage.

Dès la reprise, les Canadiens ont accentué la pression et manqué l’occasion d’égaliser dès la 53^e minute : Laria, lancé en profondeur, a frappé à ras de terre depuis l’intérieur de la surface, mais sa tentative a heurté le pied de Kolasinac, changé de trajectoire et frappé la barre transversale ; Une minute plus tard, la Bosnie a failli doubler la mise : l’attaquant Demirovic s’est présenté seul face au but et a tenté de dribbler le gardien Crapo, mais ce dernier a repoussé le ballon en corner avec brio.

À la 79^e minute, l’histoire sourit enfin au Canada : l’attaquant expérimenté Larin, servi dans la surface, décoche une frappe magnifique et précise qui bat le gardien bosnien, déclenchant l’explosion de joie des tribunes jusqu’au coup de sifflet final.

Ce partage permet aux deux formations d’engranger leur premier point au classement. La Bosnie, qui dispute seulement sa deuxième phase finale après l’édition 2014 (terminée dès le premier tour), et le Canada, présent pour la troisième fois mais libéré de son « complexe » mondialiste, lancent ainsi leur campagne sur une note positive.

Le suspense demeure entier dans le groupe B : le 18 juin, la Bosnie défiera la Suisse dans un duel européen, tandis que le Canada cherchera à capitaliser sur cet élan historique face au Qatar.