Après près de 250 matchs sous le maillot de l’Ajax, le joueur refuse de prolonger son contrat et se retrouve soudainement libre de tout engagement

Joël Veltman quittera Brighton & Hove Albion, selon l'annonce de Voetbal International lundi après-midi. Le défenseur, qui compte 28 sélections avec les Oranje, sera donc libre de s'engager sans indemnité de transfert cet été.

Son contrat avec Brighton expire cet été, et il a rejeté une offre de prolongation pour se lancer dans un nouveau défi.

Selon Kokkie, intervenant dans le podcast « Kale et Kokkie » le mois dernier, le défenseur, qui a disputé 246 matchs sous le maillot de l’Ajax, songerait à un retour au club amstellodamois.

« J’ai brièvement appelé Joël. Il y a toujours des rumeurs, mais il n’y a encore absolument rien de concret. Il y a un club où il aimerait aller par-dessus tout, et c’est l’Ajax », a déclaré ce fan inconditionnel dans le podcast.

Le week-end dernier, une rumeur indiquait que son épouse ne souhaiterait pas s’installer aux Pays-Bas, mais le défenseur de 34 ans l’a immédiatement démentie sur les réseaux sociaux : « Et moi, je serais Saint-Nicolas, bien sûr. »

Après six ans chez les Seagulls, le défenseur totalise 191 matchs, 5 buts et 7 passes décisives.