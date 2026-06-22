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Brighton & Hove Albion FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Bart DHanis

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Après près de 250 matchs sous le maillot de l’Ajax, le joueur refuse de prolonger son contrat et se retrouve soudainement libre de tout engagement

Mercato
Ajax

Joël Veltman quittera Brighton & Hove Albion, selon l'annonce de Voetbal International lundi après-midi. Le défenseur, qui compte 28 sélections avec les Oranje, sera donc libre de s'engager sans indemnité de transfert cet été.

Son contrat avec Brighton expire cet été, et il a rejeté une offre de prolongation pour se lancer dans un nouveau défi.

Selon Kokkie, intervenant dans le podcast « Kale et Kokkie » le mois dernier, le défenseur, qui a disputé 246 matchs sous le maillot de l’Ajax, songerait à un retour au club amstellodamois.

« J’ai brièvement appelé Joël. Il y a toujours des rumeurs, mais il n’y a encore absolument rien de concret. Il y a un club où il aimerait aller par-dessus tout, et c’est l’Ajax », a déclaré ce fan inconditionnel dans le podcast.

Le week-end dernier, une rumeur indiquait que son épouse ne souhaiterait pas s’installer aux Pays-Bas, mais le défenseur de 34 ans l’a immédiatement démentie sur les réseaux sociaux : « Et moi, je serais Saint-Nicolas, bien sûr. »

Après six ans chez les Seagulls, le défenseur totalise 191 matchs, 5 buts et 7 passes décisives.

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