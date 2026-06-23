Après plusieurs jours d’inquiétude, une bonne nouvelle vient rassurer Messi en pleine Coupe du monde

Lionel Messi, capitaine de l’équipe d’Argentine, a reçu une bonne nouvelle pendant la Coupe du monde 2026.

Selon le site argentin « Rosario3.com », Jorge Messi, le père de la star, a obtenu l’autorisation médicale de quitter l’hôpital après plusieurs jours d’hospitalisation.

L’information a été confirmée par le journaliste Ángel de Brito, qui a précisé que Jorge avait bien quitté l’établissement de santé et poursuivait sa convalescence, son état s’étant amélioré.

Il a regagné Rosario afin de poursuivre ses examens médicaux entouré des siens.

Cette issue favorable a soulagé l’entourage du capitaine argentin, inquiet depuis plusieurs jours.

Quelques jours plus tôt, la famille avait publié un communiqué pour démentir les rumeurs et préciser que son état s’améliorait. Elle avait également appelé au respect et à la prudence face aux fausses informations qui circulaient.

Rappelons que Lionel Messi avait inscrit les deux buts de la victoire argentine face à l’Autriche, un résultat qui a assuré la qualification des « danseurs de tango » pour les seizièmes de finale.



