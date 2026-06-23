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Hussein Hamdy

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Après plusieurs jours d’inquiétude, une bonne nouvelle vient rassurer Messi en pleine Coupe du monde

L. Messi
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Un véritable tournant

Lionel Messi, capitaine de l’équipe d’Argentine, a reçu une bonne nouvelle pendant la Coupe du monde 2026.

Selon le site argentin « Rosario3.com », Jorge Messi, le père de la star, a obtenu l’autorisation médicale de quitter l’hôpital après plusieurs jours d’hospitalisation.

L’information a été confirmée par le journaliste Ángel de Brito, qui a précisé que Jorge avait bien quitté l’établissement de santé et poursuivait sa convalescence, son état s’étant amélioré.

Il a regagné Rosario afin de poursuivre ses examens médicaux entouré des siens.

Cette issue favorable a soulagé l’entourage du capitaine argentin, inquiet depuis plusieurs jours.

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Quelques jours plus tôt, la famille avait publié un communiqué pour démentir les rumeurs et préciser que son état s’améliorait. Elle avait également appelé au respect et à la prudence face aux fausses informations qui circulaient.

Rappelons que Lionel Messi avait inscrit les deux buts de la victoire argentine face à l’Autriche, un résultat qui a assuré la qualification des « danseurs de tango » pour les seizièmes de finale.

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