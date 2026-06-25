Après plusieurs heures d’incertitude, Donis a finalement obtenu le renfort tant attendu à la veille de la rencontre décisive

Le sélectionneur grec Georgios Donis a reçu un précieux boost moral avant la rencontre très attendue contre le Cap-Vert : le défenseur Hassan Tambakti a réintégré normalement les entraînements des « Faucons », dissipant les doutes sur sa condition physique.

Les « Verts » préparent un match décisif contre le Cap-Vert, comptant pour la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, avec pour unique devise « rien d’autre que la victoire » afin de préserver leurs chances de qualification pour le tour suivant.

Plus tôt, des médias avaient évoqué son éventuelle absence en raison de douleurs musculaires, semant le doute dans le camp saoudien tant son apport défensif est précieux.

Ces inquiétudes ont toutefois été de courte durée : le défenseur d’Al-Hilal a pris part à la dernière séance collective, confirmant sa disponibilité à quelques heures du coup d’envoi.

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Sa présence est un atout précieux pour le staff technique de Donis, déterminé à gommer les lacunes défensives constatées contre l’Espagne et à retrouver un équilibre optimal avant d’affronter le Cap-Vert.

Les coéquipiers misent également sur l’expérience de leurs cadres pour dompter les Cap-Verdiens, car tout autre résultat qu’une victoire risquerait de compromettre sérieusement leurs espoirs de qualification.

Les « Verts » comptent sur le boost moral procuré par le retour de Tembakti pour livrer une performance enfin convaincante et retrouver la confiance, dans une rencontre qui pourrait sceller leur destin dans cette Coupe du monde.