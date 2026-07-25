Le club saoudien d'Al-Ittihad a placé un nouveau joueur nigérian sur sa liste de priorités, dans le but de le recruter lors du mercato estival actuel, alors qu'il a besoin d'un nouvel élément au milieu de terrain.

Al-Ittihad était entré en négociations avec le club belge du Club Bruges pour recruter son joueur nigérian Raphael Onyedika lors du mercato estival en cours, mais il est désormais proche de perdre l'affaire au profit de l'Eintracht Francfort en Allemagne.

Selon le journal turc « Fanatik », Al-Ittihad a jeté son dévolu sur un autre joueur nigérian, Wilfred Ndidi, milieu de Beşiktaş, pour combler son manque au milieu de terrain.

Le journal a précisé que le club saoudien a envoyé une offre à son homologue turc pour s'offrir les services du milieu nigérian, moyennant 12,5 millions d'euros.

Cela intervient alors qu'Al-Ittihad est à la recherche d'un nouveau joueur au poste de milieu défensif, afin de compenser le départ du Brésilien Fabinho, qui a quitté l'équipe à la fin de la saison dernière, à l'expiration de son contrat.

Le nom d'Al-Ittihad a été associé à plusieurs joueurs à ce poste, les plus notables étant le Marocain Sofyan Amrabat, milieu de Fenerbahçe, l'Égyptien Marwan Attia, star d'Al-Ahly, ainsi qu'Onyedika et Ndidi.

Ndidi possède un parcours remarquable, qu'il a passé en grande partie à Leicester City, entre 2017 et 2025, avant de rejoindre Beşiktaş, pour lequel il a joué la saison dernière.

Âgé de 29 ans, il a disputé 31 matches lors de son unique saison avec le club turc, au cours desquels il a réussi à inscrire deux buts et à délivrer une passe décisive.

Ndidi jouit également d'une importance particulière au sein de la sélection du Nigeria, où il porte le brassard de capitaine depuis 2023. Il a disputé 79 matches avec les Super Eagles depuis sa première convocation en 2015, marquant un seul but et délivrant 5 passes décisives.