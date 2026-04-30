Après Monica Geuze, James Lawrence recrute une nouvelle compagne célèbre, mais lui impose immédiatement une interdiction

James Lawrence, capitaine d’Almere City, aurait retrouvé l’amour auprès d’une influenceuse néerlandaise connue, après sa rupture avec Monica Geuze. Selon plusieurs sites people, le défenseur expérimenté serait en couple avec Lies Zhara.

Selon Yvonne Coldeweijer et d’autres sources, Zhara (25 ans) et Lawrence (33 ans) s’entendraient à merveille, tandis que ce dernier et Geuze (31 ans) avaient officialisé leur séparation en août 2025 après plus d’un an de relation.

RealityFBI

Selon RealityFBI, qui a dévoilé mercredi soir des informations surprenantes, le défenseur aurait cette fois-ci posé une condition claire : il aurait interdit à sa nouvelle compagne de partager des photos prises chez lui.

Selon RealityFBI, qui s’exprime sur Instagram Stories, « d’après nos sources, Lawrence aurait interdit à Lies de partager des photos prises depuis son domicile ».

Selon ces mêmes sources, le défenseur ne souhaiterait pas encore officialiser leur relation. « L’ex de Monica n’a jamais cherché à attirer l’attention, contrairement à Monica et Lies pour qui les réseaux sociaux sont un mode de vie », ajoute RealityFBI.

Arrivé à Almere City à l’été 2024, l’international gallois a déjà disputé 56 matchs officiels sous les couleurs du club.

Zhara compte plus de 500 000 abonnés sur Instagram, tandis que Geuze, souvent vue aux côtés du rappeur Kevin de Gier, rassemble près de 1,5 million de followers sur le même réseau.