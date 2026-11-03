Le niveau de l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2026 a suscité de vives réactions, certaines allant jusqu'à avancer des théories du complot pour justifier la performance des coéquipiers de Lionel Messi.

Les théories du complot se sont répandues parmi certains supporters argentins sur les réseaux sociaux, dans une tentative d'expliquer la défaite de leur sélection face à l'Espagne, après une domination écrasante de cette dernière tout au long des 120 minutes.

Certains Argentins ont estimé que le calme des joueurs et leur manque d'enthousiasme face à l'Espagne étaient peut-être la preuve qu'ils avaient abordé la finale entravés ou influencés par un facteur inconnu, dans une tentative de trouver une explication en dehors du terrain à la prestation terne offerte par l'équipe.

Au cours des mois qui ont suivi la Coupe du monde, Lionel Messi, Emiliano Martínez et d'autres ont démenti ces théories, et aujourd'hui c'est Alexis Mac Allister qui en a parlé.

Mac Allister a déclaré, selon la chaîne argentine « TyC » : « J'appartiens à une famille de football, et nous savons que ces choses n'existent pas. »

Il a poursuivi : « Nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'on peut dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux sans aucune sanction. »

Le milieu de terrain de Liverpool a ajouté : « Les gens disent ce qu'ils veulent, et nous savons au fond de nous ce qui s'est passé. Nous avons fait de notre mieux, et il est regrettable que nous n'ayons pas gagné. »

Il a enchaîné : « Nous nous concentrons sur les points positifs. Ce fut une grande déception car nous avions le sentiment d'être proches, mais l'Espagne était bien meilleure et a mérité la victoire. »

Il a affirmé que « les qualités physiques étaient bonnes, mais pas sur le plan footballistique, et c'est là qu'ils ont fait la différence ».

L'un des principaux facteurs derrière la baisse de régime a été la fatigue mentale qui a suivi la remontée historique face à l'Angleterre en demi-finale.

Il a ajouté : « Je me sentais bien, avec la fatigue générale due au fait de jouer tous les trois jours et la fatigue mentale : le match contre l'Angleterre était très tendu, et la période qui l'a précédé a été intense en raison de l'histoire et de la manière dont elle est vécue dans notre pays. Cela a peut-être épuisé une partie de notre énergie. »