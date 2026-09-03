Après Messi et Aubameyang, un nouveau vétéran prend sa retraite internationale

Un nouveau joueur chevronné a annoncé sa retraite internationale avec la sélection de son pays, quelques jours après que plusieurs grandes stars ont pris la même décision.

Au cours des derniers jours, plus d'une grande star a annoncé sa retraite internationale, à commencer par l'Argentin Lionel Messi, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et l'Allemand Antonio Rüdiger.

Ce jeudi, le Bosnien Edin Džeko a annoncé que le match de Ligue des nations de l'UEFA face à la Suède, le 2 octobre prochain, serait son dernier avec la sélection de Bosnie-Herzégovine.

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Ainsi, l'attaquant âgé de 40 ans met un terme à une carrière longue de près de deux décennies avec la sélection de son pays, qu'il avait rejointe en 2007.

Džeko, capitaine de la sélection et figure centrale de l'histoire de l'équipe, compte 151 matches internationaux et 73 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de la sélection de son pays.

Il a également participé à la Coupe du monde cet été, où il a mené l'équipe jusqu'à son élimination face aux États-Unis en huitièmes de finale.

En inscrivant six buts durant les qualifications, il a joué un rôle décisif dans la qualification de la Bosnie-Herzégovine à la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire.

Son dernier match international sur son sol sera face à la Suède, avant que ses coéquipiers ne poursuivent leur parcours en affrontant la Pologne trois jours plus tard.

Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, Džeko a expliqué qu'il avait toujours imaginé ce moment sans mesurer à quel point il serait difficile à vivre.

Il a écrit : « Parfois, je me surprenais à me demander quand ce moment allait arriver... mais je n'avais jamais imaginé l'ampleur de l'émotion que je ressentirais en écrivant ces mots. »

Et de poursuivre : « Le 2 octobre, face à la Suède, je disputerai mon prochain et dernier match avec notre sélection nationale. Rien dans ma carrière sportive n'est comparable au sentiment de fierté et d'orgueil que je ressentais chaque fois que je portais ce maillot. Rien du tout. »

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Džeko a continué : « C'était mon rêve d'enfant, un rêve que j'ai porté avec moi à chacune des 151 fois où j'ai eu l'honneur de représenter mon pays sur le terrain. J'ai toujours été fier d'accomplir ce devoir, exactement comme la première fois. »

Il a ajouté : « Vingt ans se sont écoulés depuis ce match face à la Turquie. Beaucoup de choses ont changé, et moi aussi j'ai changé, mais mon amour pour ce maillot n'a jamais changé. Aujourd'hui, je sens que le moment est venu de me retirer. Si j'ai continué jusqu'à l'âge de 40 ans avec la sélection nationale, c'est parce que j'ai véritablement tout donné. À chaque fois... j'ai tout donné. Jouer pour mon pays a été la plus précieuse occasion émotionnelle que le football m'ait offerte. »

La star bosnienne a ajouté : « La qualification à la Coupe du monde pour la première fois de notre histoire en 2014 demeure l'un des moments les plus heureux de ma vie de footballeur. Les émotions qui m'ont traversé la nuit du but face au pays de Galles, puis face à l'Italie en mars, resteront à jamais vivantes dans mon cœur. Voir mon peuple célébrer dans les rues de nos villes a été un autre cadeau extraordinaire que le jeu m'a offert. »

Et d'enchaîner : « Il y aura un moment pour remercier tous ceux qui ont été à mes côtés et m'ont soutenu tout au long de ce merveilleux voyage. Pour l'heure, je souhaite seulement que vous soyez présents ce soir-là face à la Suède, afin que nous puissions partager un dernier moment d'émotion ensemble... car chacun de ces moments est inoubliable, et ils ont été quelque chose que nous avons vécu et écrit ensemble. »

Džeko a conclu : « Et c'est ainsi que je veux vivre ma dernière soirée à représenter mon pays : avec votre présence à tous à mes côtés, et portant le maillot que j'aime depuis que je suis enfant, le maillot que je continuerai d'aimer pour le reste de ma vie. »







