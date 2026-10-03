Dayot Upamecano, défenseur de l'équipe de France et du Bayern Munich, a quitté le rassemblement des Bleus pour rentrer en Allemagne, après avoir été suspendu pour le match contre la Belgique prévu lundi prochain.

Upamecano a reçu un carton rouge lors du match entre la France et l'Italie, disputé hier vendredi et soldé par un match nul 1-1, après avoir écopé d'un deuxième carton jaune, le privant ainsi de participer à la prochaine rencontre face à la Belgique.

Le défenseur du Bayern Munich avait livré une prestation remarquable durant 80 minutes de la rencontre, avant de vivre des minutes difficiles en fin de match à la suite de son expulsion.

Upamecano est rentré au centre d'hébergement de l'équipe de France à Clairefontaine en compagnie de ses coéquipiers tard dans la soirée de vendredi, avant que la direction de l'équipe ne décide de le mettre à la disposition de son club, en raison de sa suspension et de son incapacité à participer au match contre la Belgique, selon un communiqué officiel.

Cela survient après la sortie de Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté, le duo du Real Madrid, de la liste de l'équipe de France lors du rassemblement actuel, en raison de blessures.