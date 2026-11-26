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Après son latéral droit Mohammed Mahzari, Al-Hilal a récupéré une autre star mais a perdu un autre joueur, à l'approche de son très attendu déplacement sur la pelouse d'Al-Ettifaq en Roshn Saudi League.

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Al-Hilal se déplace samedi prochain sur la pelouse d'Al-Ettifaq, à Dammam, pour le compte de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

À 48 heures de la rencontre, Al-Hilal a publié sur son compte officiel « X » des communiqués faisant le point sur l'état de santé de plusieurs joueurs blessés de l'effectif, avant le prochain match face à Al-Ettifaq.

Dans son communiqué, le club saoudien a indiqué que son ailier droit Sultan Mandash avait pris part à la première partie de la séance collective disputée ce jeudi à Riyad, la capitale saoudienne, avant le départ pour Dammam en vue du match contre Al-Ettifaq.

Mandash a ensuite repris son programme de rééducation afin de se remettre complètement de la blessure dont il avait été victime auparavant.

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Mandash s'était blessé lors de la dernière trêve internationale, plus précisément pendant le dernier rassemblement de la sélection saoudienne à Doha, la capitale qatarie, en vue des matchs amicaux contre la Corée du Sud et l'Ouzbékistan.

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Cette blessure a privé Al-Hilal de l'ailier saoudien lors du match nul 2-2 concédé lundi dernier face aux Ouzbeks de Neftchi, sur leur pelouse de Ferghana, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

Le retour de Mandash constituera un renfort de poids pour Al-Hilal, d'autant qu'il est considéré comme l'une des stars de l'équipe cette saison, bien qu'il ait disputé la plupart des matchs en sortant du banc.

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Le joueur de 32 ans a pris part à 16 matchs avec Al-Hilal depuis le début de la saison, inscrivant 3 buts et délivrant 4 passes décisives.

Le couloir droit d'Al-Hilal est ainsi au complet, puisque le club a également annoncé ce jeudi dans ses communiqués que le latéral droit Mohammed Mahzari avait participé à l'intégralité de la séance collective avant le match contre Al-Ettifaq, après n'en avoir disputé que la première partie mercredi .

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Mahzari s'était blessé avec la sélection saoudienne lors de la dernière trêve internationale, en ce mois de novembre, après avoir joué quelques minutes lors du match amical contre la Corée du Sud, remporté 3-2 par l'Arabie saoudite.

Cette blessure avait privé la sélection saoudienne de son latéral droit lors de la défaite 1-2 en amical face à l'Ouzbékistan, à Doha, la capitale qatarie, le joueur étant rentré à Riyad, la capitale saoudienne, pour s'y faire soigner.

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Le joueur de 24 ans est considéré comme l'une des principales stars d'Al-Hilal cette saison. L'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'équipe, en a fait un titulaire indiscutable : il a disputé 15 matchs sous ses ordres toutes compétitions confondues, délivrant deux passes décisives sans marquer le moindre but.

En revanche, Al-Hilal a annoncé ce jeudi que son autre ailier, Nawaf Al-Habashi, souffrait d'une blessure à l'épaule qui le tiendra éloigné des terrains pendant deux à trois semaines.

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Le joueur de 28 ans manquera ainsi au moins 4 matchs du club de la capitale : contre Al-Ettifaq, Al-Diriyah et Al-Kholood en Roshn Saudi League, ainsi que contre les Émiratis d'Al-Ain en Ligue des champions de l'AFC Élite.

L'absence de Nawaf Al-Habashi ne devrait toutefois pas peser lourd, d'autant que l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, ne compte pas sur lui comme titulaire : il n'a disputé que 7 matchs depuis le début de la saison, tous en sortie de banc, pour un total de 53 minutes, sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive.

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Al-Hilal aborde le match contre Al-Ettifaq en tête de la Roshn Saudi League avec 30 points, fruit de 10 victoires et d'une seule défaite, soit deux points d'avance sur Al-Qadsiah et Al-Nassr.