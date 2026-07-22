Le défenseur algérien Aïssa Mandi a annoncé sa retraite internationale, mettant un terme à une carrière de plus d'une décennie sous le maillot de l'Algérie, lui qui fut l'un des piliers majeurs de l'équipe au cours des dernières années.

Mandi a dévoilé sa décision dans une vidéo publiée sur son compte officiel Instagram, dans laquelle il a affirmé que représenter la sélection algérienne avait été un grand honneur pour lui, soulignant que le moment était venu de tirer le rideau sur son aventure internationale.

Mandi, âgé de 34 ans, a déclaré : « Jouer pour la sélection algérienne a été quelque chose d'exceptionnel et de magnifique, et m'a procuré des émotions inoubliables. Mais je sens que le bon moment est arrivé de dire adieu, après avoir donné tout ce que je pouvais pour mon pays. »

De son côté, la Fédération algérienne de football a tenu à remercier Mandi pour la période durant laquelle il a représenté la sélection, célébrant son record en tant que « joueur ayant le plus porté le maillot de l'Algérie ».

La retraite de Mandi intervient après sa participation avec la sélection algérienne à la Coupe du monde 2026. Il est le deuxième joueur à mettre un terme à sa carrière internationale au sein de l'équipe après le capitaine Riyad Mahrez.

Le défenseur algérien a débuté sa carrière internationale le 5 mars 2014, lorsqu'il a disputé son premier match avec l'Algérie face à la Slovénie, une rencontre qui s'est soldée par une victoire algérienne deux buts à zéro.

Au cours de sa carrière, Mandi a disputé 122 matchs internationaux, inscrivant 8 buts, devenant ainsi le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection algérienne.

Le sacre en Coupe d'Afrique des nations 2019 en Égypte demeure la réalisation la plus marquante de Mandi avec l'Algérie, où il fut l'un des piliers essentiels de la formation du sélectionneur Djamel Belmadi, qui a ramené le trophée continental en Algérie après une longue absence.