Un nouvel ailier est venu s'ajouter à la liste des priorités d'Al-Hilal en Arabie saoudite lors de l'actuel mercato estival, après le Colombien Luis Diaz et le Français Ousmane Dembélé, mais cette fois en provenance de Manchester City.

La radio britannique talkSPORT a indiqué qu'Al-Hilal souhaitait recruter l'Anglais Jack Grealish, l'ailier de Manchester City, lors de l'actuel mercato estival.

Grealish a fait son retour dans le club mancunien après la fin de son prêt à Everton lors de la saison passée, durant laquelle il a inscrit 6 buts et délivré deux passes décisives en 20 matches disputés en Premier League.

La radio a précisé qu'Everton souhaitait s'attacher de nouveau les services de Grealish, mais également sous forme de prêt, ce que refuse Manchester City, qui veut le vendre définitivement, une position qui renforce celle d'Al-Hilal.

La situation d'Al-Hilal reste compliquée à cause de Grealish lui-même, le joueur de 30 ans souhaitant rester en Premier League lors de la saison prochaine, mais le club saoudien pourrait le séduire avec un salaire conséquent et exempté d'impôts.

Il convient de rappeler qu'Al-Hilal a déjà recruté l'ailier néerlandais Crysencio Summerville en provenance de West Ham United pour environ 80 millions d'euros selon des rapports de presse, mais qu'il souhaite s'attacher les services d'autres ailiers, à l'image de Dembélé et Luis Diaz.