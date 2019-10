Après l'humiliation contre Leicester (0-9), les joueurs de Southampton reversent leurs salaires à une association caritative

Corrigés vendredi soir par les Foxes à domicile, les joueurs et le staff des Saints ont décidé de donner leur salaire à la fondation de leur club.

Pulvérisés sur leur terrain par Leicester vendredi soir, les joueurs de ont subi la plus large défaite (9-0) de l'histoire de la à domicile. Une humiliation qui fera date dans l'histoire des Saints, qui n'ont rien pu faire afce à Jamie Vardy & cie.

Afin de se faire pardonner, les joueurs et le staff du club anglais ont décidé de reverser leurs salaires à une association caritative : la Saints Foundation qui vient en aide à plus de 10 000 personnes en difficulté. Un beau geste avant d'affronter en ce mardi.

Le communiqué du club :

"L’équipe a passé toute la fin de semaine sur le Staplewood Campus, où elle s’efforce de mettre les choses au clair pour les supporters du club. Dans un premier temps, le groupe a décidé de faire don de son salaire dès la journée du match de Leicester à la Saints Foundation, afin d’aider le travail vital de l’organisation caritative.

La Fondation Saints travaille chaque année avec 12 000 jeunes et adultes de tous âges, utilisant le pouvoir et la passion du sport pour transformer des vies. Les joueurs et le personnel concentrent désormais toute leur énergie et leur concentration sur les deux matches de Manchester cette semaine."