Après les trois buts encaissés face aux Émirats arabes unis : Talaïtch assume ses responsabilités, Dalic relève le niveau des ambitions

Le Croate Dragan Talajić, sélectionneur du Bahreïn, a assumé la responsabilité de la lourde défaite face aux Émirats arabes unis sur le score de trois buts à zéro, affirmant que le staff technique endossait les conséquences du résultat, après que la sélection bahreïnie eut échoué à afficher le niveau attendu d'elle durant la rencontre.

Talajić a déclaré en conférence de presse à l'issue du match : « J'assume la responsabilité de tout, car c'est moi qui choisis les joueurs qui participent. Quand nous gagnons, ce sont les joueurs les héros et je me tiens derrière eux, et quand de mauvaises choses se produisent, comme cela vient d'arriver, je me tiens devant eux, et tout le monde peut me blâmer, moi. »

Le sélectionneur du Bahreïn a expliqué que la sélection des Émirats arabes unis avait été la meilleure des deux équipes dans la possession du ballon, soulignant que ses joueurs avaient tenté de gérer les problèmes apparus durant le match, mais il a reconnu que son équipe n'était pas dans le même état d'esprit que celui affiché lors de sa précédente participation au Koweït, lorsqu'elle avait été sacrée championne du tournoi.

Et Talajić d'ajouter : « C'est comme la vie, le passé est le passé, et nous n'avons pas bien joué au moment où nous devions le faire, et nous avons d'autres raisons que nous devons analyser », avant de présenter ses excuses aux supporters bahreïnis pour l'élimination du tournoi, déclarant : « Je présente mes excuses au peuple bahreïni pour la perte de cette coupe, il s'est passé ce qui s'est passé. »

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De son côté, Zlatko Dalić, sélectionneur des Émirats arabes unis, s'est montré heureux de la prestation de ses joueurs, affirmant qu'une victoire par trois buts d'écart face au tenant du titre n'était pas prévisible, d'autant qu'il connaissait la force de la sélection bahreïnie et son expérience sous la conduite de Talajić.

Dalić a déclaré : « Nous savons que le Bahreïn est venu défendre son titre, une équipe qui possède une grande expérience et un entraîneur remarquable, et nous ne nous attendions pas à marquer trois buts », soulignant que les joueurs des Émirats arabes unis, et en particulier les défenseurs, avaient livré un match solide et mérité la victoire par trois buts.

Le sélectionneur des Émirats arabes unis a dévoilé son plan pour le dernier match de la phase de groupes face au Qatar, expliquant qu'il tenterait de procéder à une rotation entre les joueurs et de donner leur chance à certains jeunes éléments, affirmant que son objectif était de préparer la sélection aux prochaines étapes du tournoi.

Dalić a insisté sur le fait qu'atteindre la finale exigeait une préparation totale pour affronter n'importe quel adversaire, déclarant : « Si nous voulons atteindre la finale, nous devons être prêts face à n'importe quelle sélection », ajoutant que les Émirats arabes unis n'avaient encore rien accompli de notable malgré la victoire, et que les deux sélections ayant participé à la Coupe du monde il y a trois mois possédaient une grande force, mais qu'il avait confiance en la capacité de son équipe à rivaliser avec elles.