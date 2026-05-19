Après les succès remportés avec Ilai Grootfaam et Jivayno Zinhagel, le Feyenoord voit désormais l’un de ses talents rejoindre l’Ajax

Ephendrich Rijsenburg quitte le Feyenoord pour rejoindre l’Ajax. L’attaquant de quinze ans évoluera dès la saison prochaine au centre d’entraînement De Toekomst, comme l’annonce Ajax Showtime.

Le jeune international néerlandais U15 intégrera l’équipe U16 de l’Ajax la saison prochaine, où il retrouvera plusieurs futurs coéquipiers avec lesquels il a déjà évolué au sein de la KNVB.

Il est la deuxième recrue de cette équipe après Quincy Nelisse, fils de l’ancien attaquant Robin, actuellement au Sparta.

Selon le média amstellodamois, Rijsenburg a récemment informé le Feyenoord de son choix. Il s’agit d’un attaquant de pointe capable d’évoluer aussi sur l’aile.

Selon la même source, le club le plus titré des Pays-Bas continue par ailleurs de prospecter à l’étranger : les jeunes Emmanuel Fejokwu (West Ham United) et Martim Ribeiro (Sporting Portugal) seraient également attendus à Amsterdam.

L’Ajax espère finaliser ce transfert, car, cette saison, deux jeunes issus de son centre de formation ont fait leurs débuts chez son rival historique, le Feyenoord.

Robin van Persie a déjà lancé les jeunes de seize ans Ilai Grootfaam et Jivayno Zinhagel dans le bain de l’Eredivisie.