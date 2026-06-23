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Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Après les spéculations sur un départ vers l’Arabie saoudite et des problèmes personnels, la famille de Raphinha fait le point sur la situation

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La famille Ravinia sort de son silence et répond aux rumeurs

L’entourage du joueur brésilien Raphinha, ailier du FC Barcelone, a tenu à mettre fin aux rumeurs et à rétablir les faits après la blessure qui l’a temporairement écarté de la Coupe du monde.

Des rumeurs évoquaient même des problèmes personnels. Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, qui a contacté son entourage, la blessure n’est pas aussi sérieuse qu’annoncé et le joueur se consacre entièrement à la sélection brésilienne, écartant l’hypothèse d’un départ vers le championnat saoudien.

Sur le plan médical, les examens ont révélé une douleur aux ischio-jambiers, zone déjà source de gêne par le passé, nécessitant un diagnostic précis pour évaluer l’étendue du problème.

Son entourage assure toutefois que l’élongation est « légère » et ne nécessite pas d’inquiétude : le joueur devrait retrouver les terrains d’ici deux semaines, afin d’être prêt pour les quarts de finale en cas de qualification du Brésil.

Par ailleurs, les rumeurs l’envoyant en Arabie saoudite pour des raisons financières ont été formellement démenties. Sa famille a confié au journal : « Quant à un éventuel départ, il n’y a aucune raison de s’inquiéter ; Rafinha se consacre entièrement à la sélection et il est très heureux à Barcelone. » Elle a ajouté que le joueur se concentre actuellement sur son processus de récupération afin de revenir et de donner le meilleur de lui-même dès qu’il sera prêt.

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La famille a également démenti toute crise personnelle : unie et stable, elle est même réunie aux États-Unis pour soutenir le joueur et suivre la Coupe du monde.

Les proches de la star brésilienne se sont dits « très surpris » par la source de ces informations et ont qualifié ces nouvelles de « rumeurs sans fondement » qui ne reflètent en rien la réalité.

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