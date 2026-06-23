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Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Après les spéculations sur un départ vers l’Arabie saoudite et des problèmes personnels, la famille de Raphinha clarifie la situation

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La famille Ravinia sort de son silence et répond aux rumeurs

L’entourage du joueur brésilien Raphinha, ailier du FC Barcelone, a tenu à mettre fin aux rumeurs et à rétablir les faits après la blessure qui l’a temporairement écarté de la Coupe du monde.

Des rumeurs évoquaient même des problèmes personnels. Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, qui a contacté son entourage, la blessure n’est pas aussi sérieuse qu’annoncé et le joueur se consacre entièrement à la sélection brésilienne, écartant l’hypothèse d’un départ vers le championnat saoudien.

Sur le plan médical, les examens ont révélé une douleur aux ischio-jambiers, zone déjà source de gêne par le passé, nécessitant un diagnostic précis pour confirmer l’absence de lésion grave.

Son entourage assure toutefois que la lésion est « légère » et ne nécessite pas d’inquiétude ; le joueur devrait retrouver les terrains d’ici deux semaines afin d’être prêt pour les quarts de finale en cas de qualification du Brésil.

Par ailleurs, les rumeurs l’envoyant en Arabie saoudite pour des raisons financières ont également été formellement démenties. Sa famille a confié au journal : « Quant à un éventuel départ, il n’y a aucune inquiétude à avoir ; Rafinha est pleinement concentré sur la sélection et il est très heureux à Barcelone. » Elle a ajouté que le joueur se consacrait actuellement à sa rééducation afin de revenir à son meilleur niveau dès qu’il sera prêt.

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La famille a par ailleurs démenti avec fermeté les rumeurs évoquant une crise personnelle : l’entourage du joueur est uni et stable, sa femme, son fils, ses parents et son frère ayant même fait le déplacement aux États-Unis pour le soutenir durant la Coupe du monde.

Les proches de la star brésilienne se sont dits « très surpris » par la source de ces informations et ont qualifié ces nouvelles de « rumeurs sans fondement » qui ne reflètent en rien la réalité.

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