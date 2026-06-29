Le continent asiatique se rapproche d’une sortie prématurée de la Coupe du monde 2026, après plusieurs éliminations consécutives, la dernière en date étant la défaite crève-cœur du Japon face au Brésil (1-2) en seizièmes de finale. Il ne reste désormais qu’une seule sélection pour maintenir les espoirs asiatiques dans l’épreuve.

L’Égypte, qui défiera l’Australie vendredi en seizièmes de finale, devient ainsi le dernier rempart asiatique. Le résultat de cette rencontre déterminera si le continent quitte prématurément la compétition ou prolonge son aventure avant les huitièmes de finale.

Huit sélections déjà éliminées

L’Asie avait abordé la Coupe du monde 2026 avec neuf représentants, sa plus forte délégation historique, dans l’espoir de valider les progrès récents du football continental.

Mais les performances ont été bien en deçà des attentes : la Corée du Sud, l’Iran, l’Arabie saoudite, le Qatar, l’Irak, la Jordanie et l’Ouzbékistan ont tous été éliminés dès la phase de groupes, avant que le Japon, pourtant considéré comme le principal candidat asiatique à la qualification, ne les suive.

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Les « Samouraïs » ont cédé face au Brésil dans un match haletant, malgré une prestation solide, et quittent ainsi la compétition, laissant l’Australie seule en lice pour défendre l’honneur du football asiatique.

L’Australie, dernier espoir du continent

Qualifiée pour les seizièmes de finale, la sélection australienne endosse désormais le rôle de porte-drapeau du continent, avec la mission de prolonger l’aventure et de redorer le blason asiatique après une série d’éliminations prématurées.

La tâche s’annonce néanmoins ardue : les « Kangourous » défient l’Égypte, en pleine forme et emmenée par sa star Mohamed Salah, qui a validé son billet pour les huitièmes et affiche des ambitions légitimes.

Les Australiens savent qu’un revers contre les Pharaons signifierait non seulement l’élimination, mais aussi la sortie de scène de toute l’Asie de ce Mondial 2026.

L’Égypte va-t-elle poursuivre son histoire ?

Les Pharaons abordent la rencontre avec de grandes ambitions, forts de solides performances en phase de groupes et portés par l’expérience de leurs stars.

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De son côté, l’Australie s’accroche à ses derniers espoirs, non seulement pour se qualifier pour le tour suivant, mais aussi pour maintenir la présence de l’Asie dans les phases à élimination directe, après que toutes les équipes du continent ont été éliminées les unes après les autres.

La rencontre de vendredi revêtira donc un caractère particulier : au-delà d’une simple qualification pour les huitièmes de finale, elle pourrait marquer un tournant historique pour le football asiatique si l’Égypte l’emportait et éliminait définitivement la dernière représentante du continent.