Après les scandales de la Coupe du monde, le gouvernement sénégalais réagit par une décision d’urgence

Le football sénégalais vit une crise profonde et sans précédent depuis l’élimination des Lions de la Teranga face à la Belgique en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les polémiques se succèdent dans un contexte chaotique, allant des accusations de harcèlement sexuel au limogeage de l’entraîneur Babi Thiaw, en passant par l’ingérence flagrante dans les affaires de la fédération et les soupçons pesant sur le médecin de l’équipe nationale, qui serait en réalité gynécologue, dans une longue liste de scandales qui n’en finit pas.

Dans un rebondissement officiel survenu ce mardi, au lendemain des déclarations du président de la Fédération sénégalaise de football, le ministère de la Jeunesse et des Sports a ordonné à l’instance dirigeante du football national de cesser sans délai toute activité et toute apparition médiatique, tout en appelant à une « responsabilité collective » après l’élimination prématurée des Lions de la Teranga, selon le site « Foot Mercato ».

Le communiqué officiel du ministère sénégalais de la Jeunesse et des Sports précise : « Le ministère suit de près les récentes polémiques et les déclarations publiques qui ont suivi la participation de notre équipe nationale à la Coupe du monde. Afin de préserver la paix civile et de garantir le respect des institutions de l’État, le ministère ordonne à la Fédération sénégalaise de football de suspendre immédiatement toutes les interventions, déclarations et apparitions médiatiques liées à cet événement. »

Le ministère a justifié cette mesure ferme en ajoutant : « Cette démarche vise à mettre un terme aux polémiques stériles qui portent désormais gravement atteinte à l’image et à la réputation de notre pays sur la scène internationale. L’État prend ses responsabilités très au sérieux et s’engage à faire toute la lumière sur tous les détails de cette participation. »

Le ministère a par ailleurs rappelé que les procédures d’enquête et d’évaluation suivraient leur cours légal : « Un examen officiel, exhaustif et minutieux sera mené pour évaluer cette participation ; cette évaluation se déroulera dans le strict respect des procédures en vigueur, avec le plus grand sérieux et la plus grande rigueur. »

Le ministère conclut son communiqué en appelant l’ensemble des acteurs au calme, à la responsabilité et au respect de la dignité humaine ainsi que des principes de l’État de droit durant cette période de transition.