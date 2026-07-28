Sepp Blatter, l'ancien président de la Fédération internationale de football, a réagi à l'intention de l'actuel président Gianni Infantino de vendre la Coupe du monde sous forme d'actions à des investisseurs privés, avec l'objectif d'y occuper un rôle proche de celui de commissaire dans ce nouveau projet.

Blatter a directement attaqué Gianni Infantino, l'ancien président de la FIFA critiquant vivement le plan révélé par les journaux The Times et The Telegraph, lequel prévoit la création d'une nouvelle société chargée de gérer les droits commerciaux de la Coupe du monde, de la Coupe du monde féminine et de la Coupe du monde des clubs, avec l'affectation de 20 à 30 % de son capital à des investisseurs privés.

Cette opération, estimée à environ 17,3 milliards d'euros, continue de susciter une large controverse dans le monde du football. Pour Blatter, cette démarche représente une menace directe pour l'essence même du jeu.

Il a déclaré, selon le site « Foot Mercato » : « La relation étroite entre le président de la FIFA et le président des États-Unis a atteint une dimension financière qui nuit gravement au football. Personne n'a le droit de vendre notre sport », faisant précisément référence aux liens présumés avec des investisseurs proches de l'entourage de Donald Trump.

La dernière déclaration de Sepp Blatter intervient dans un contexte d'opposition croissante au projet d'Infantino. Après le communiqué ferme de l'Union européenne de football (UEFA), qui a affirmé que « l'esprit du football et sa gouvernance ne sont pas des actifs à vendre », l'ancien président de la FIFA a apporté son soutien implicite aux opposants à cette réforme.

De nombreux dirigeants craignent que l'approche lucrative imposée par les actionnaires privés ne conduise à organiser la Coupe du monde à un rythme plus soutenu, à en élargir le format, ou à en attribuer l'organisation selon des critères commerciaux avant tout.

Avec la candidature de Gianni Infantino à la présidence de cette future structure une fois sa mission actuelle achevée, les accusations de conflit d'intérêts se multiplient, et la pression s'accentue sur la FIFA.