La direction d'Al-Ahli d'Arabie saoudite a mis fin à la polémique qui a agité les derniers jours au sujet de l'avenir de son attaquant Firas Al-Buraikan, après la diffusion de rapports évoquant l'existence d'une clause dans son contrat lui permettant de rejoindre n'importe quel club contre une somme déterminée.

Ces rumeurs avaient suscité une certaine inquiétude parmi les supporters d'Al-Ahli, d'autant plus qu'Al-Buraikan constitue l'un des piliers offensifs les plus importants de l'équipe, grâce à sa capacité à évoluer à plus d'un poste, à cela s'ajoute la volonté de la direction de préserver l'ossature principale après le départ de plusieurs noms marquants au cours de la dernière période.

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Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », la direction d'Al-Ahli tient à conserver Firas Al-Buraikan, qu'elle considère comme une composante essentielle du projet de l'équipe pour les prochaines années, et elle n'a aucune intention de se séparer de ses services.

Le journal a ajouté qu'il n'existe aucune clause pénale dans le contrat du joueur lui accordant le droit de partir contre une somme déterminée, démentant ainsi toutes les informations qui ont circulé ces derniers jours au sujet de la possibilité d'un départ facile.

Il a affirmé qu'Al-Buraikan poursuivra son aventure avec Al-Ahli jusqu'à la fin de son contrat à l'été 2028, dans un climat de grande confiance de la part de la direction du club et du staff technique en ses qualités, celui-ci étant considéré comme l'un des éléments les plus en vue sur lesquels l'équipe s'appuiera durant la prochaine étape.