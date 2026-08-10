L'Allemand Jens Wiessing, entraîneur d'Al-Ittihad, a mis fin à la polémique autour des informations liant son joueur français Moussa Diaby à une absence face à Al-Jazira des Émirats arabes unis, en raison de son départ du club.

Diaby a été associé, il y a quelques jours, à un possible transfert à l'Inter Milan ou au Bayer Leverkusen, le joueur s'étant montré disposé à partir.





Wiessing a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match : « Moussa Diaby est actuellement avec nous, et je ne m'occupe pas des affaires de la presse », en référence claire à sa concentration sur le match et à son refus de se préoccuper des rapports circulant sur un éventuel départ de l'ailier français des rangs d'Al-Ittihad.

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L'entraîneur allemand a affiché son optimisme quant à la capacité de son équipe à obtenir un résultat positif face à Al-Jazira, assurant que les préparatifs menés par l'équipe au cours des cinq dernières semaines lui donnent confiance avant la rencontre attendue.

Wiessing a précisé : « Je suis optimiste pour mon équipe demain face à Al-Jazira, en raison de ce qui a été accompli lors du stage de Marbella et des préparatifs au cours des cinq dernières semaines », indiquant que l'équipe a travaillé de manière intensive pour atteindre la meilleure préparation possible.









Il a ajouté : « J'attendais ce match après cinq semaines de travail, et nous nous y sommes entièrement préparés », soulignant que le staff technique a mis à profit la période de préparation pour préparer les joueurs et mettre en place le plan adapté à la rencontre.

Wiessing a évoqué les absences attendues en raison des blessures, précisant que certains joueurs d'Al-Ittihad manqueront le match, en plus d'anciennes blessures dont souffrent plusieurs éléments, mais il a insisté sur sa confiance envers les remplaçants en déclarant : « J'ai le remplaçant prêt à donner le meilleur dans le match. »

Al-Ittihad se prépare à affronter Al-Jazira, dans le cadre des rencontres du barrage qualificatif pour la Ligue des champions d'Asie de l'élite.