Après les rumeurs de départ : Al-Hilal montre les crocs face à Inzaghi

Le club saoudien d'Al-Hilal a décidé de montrer les crocs face à son entraîneur italien Simone Inzaghi, après les rumeurs l'ayant associé à un départ pour entraîner en Serie A au cours de la prochaine période.

Des rapports de presse avaient affirmé qu'Inzaghi n'avait pas l'intention de prolonger son contrat, qui prend fin avec Al-Hilal à l'issue de la saison en cours, afin de vivre une nouvelle expérience à partir de la saison prochaine.

Le journal saoudien « Al-Youm » a affirmé, citant une source au sein d'Al-Hilal, que le club ne se laissera influencer par aucune pression extérieure en vue de prolonger le contrat de l'entraîneur italien avant la fin de la saison en cours.

Le journal a précisé que le club saoudien conditionne la prolongation du contrat d'Inzaghi à la réalisation de ses objectifs en fin de saison en cours, à savoir le sacre dans les compétitions que l'équipe dispute.

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Selon la même source, l'ancien entraîneur de l'Inter Milan a justifié l'absence de titres la saison dernière par le fait que les joueurs étrangers n'étaient pas de son choix, ce qui a changé cette saison avec la satisfaction de toutes ses demandes.

Al-Hilal a recruté trois joueurs étrangers de gros calibre lors du dernier mercato estival, en s'attachant les services des ailiers néerlandais Crysencio Summerville et brésilien Gabriel Martinelli, ainsi que de l'attaquant anglais Ollie Watkins.

Al-Hilal affiche un niveau solide cette saison, puisqu'il occupe la tête du classement du championnat saoudien avec 27 points, soit deux points d'avance sur Al-Nassr et Al-Qadisiyah, deuxièmes à égalité.

En revanche, l'équipe d'Inzaghi occupe la deuxième place du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie élite avec 9 points, à seulement 3 points d'Al-Aïn, qui trône en tête.