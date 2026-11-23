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Jamal Musiala a fait son retour sur les terrains après une longue absence, mais ce retour n'a pas suffi à clore la polémique autour de son avenir au Bayern Munich. Son état de santé est devenu une affaire controversée en Allemagne, sur fond de critiques croissantes envers la direction du club pour sa gestion des détails de sa blessure et pour des déclarations polémiques sur son salaire et son avenir financier.

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Absent des terrains depuis le 18 septembre dernier, et plus précisément depuis le match face à l'Union Berlin remporté 7-0 par le Bayern Munich, le milieu offensif allemand a fait son retour cette semaine lors de la rencontre contre Cologne, conclue sur un match nul 1-1. Il a disputé 20 minutes, sa première apparition après une longue période d'absence.

Si le retour du joueur de 23 ans constitue une étape positive dans son processus de rétablissement, son état de santé suscite encore de nombreuses interrogations, d'autant qu'il serait atteint d'un grave problème neurologique. De quoi ouvrir un large débat sur les limites du secret médical et sur le droit du joueur à ne pas voir les détails de son état de santé exposés publiquement.

La polémique ne s'est pas arrêtée à l'état de santé de Musiala. Elle a pris une tout autre ampleur lorsque la direction du Bayern Munich a abordé l'aspect financier lié à son avenir. Les déclarations de Karl-Heinz Rummenigge ont déclenché une vague de critiques, après qu'il a laissé entendre qu'il serait difficile de maintenir les engagements financiers actuels envers un joueur dont la capacité à retrouver son niveau d'antan est mise en doute.

« Les informations dont nous disposons indiquent qu'il sera difficile pour le joueur de retrouver son niveau habituel. Nous devons parler avec sa famille, avec le joueur lui-même et surtout avec ses représentants. Ces montants ne sont plus possibles, avec tout le respect que je lui dois », a déclaré Rummenigge, dans des propos qui ont provoqué une vive stupeur.

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Ces déclarations ont suscité des réactions indignées en Allemagne et ont poussé le syndicat international des footballeurs professionnels (FIFPro) à intervenir. Dans un communiqué, celui-ci a demandé au Bayern Munich de respecter son joueur et sa vie privée, compte tenu de la situation médicale délicate qu'il traverse.

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Le dossier est d'autant plus sensible en raison de la situation contractuelle de Musiala, lié au club bavarois jusqu'en 2030 et dont le salaire annuel est estimé à environ 25 millions d'euros. La direction se retrouve ainsi face à une équation complexe, entre ses importants engagements financiers envers le joueur et les craintes quant à sa capacité à retrouver le niveau qui avait fait de lui l'une des principales stars de l'équipe.

Dreesen sort du silence et défend le Bayern

Au cœur des critiques, Jan-Christian Dreesen, directeur général du Bayern Munich, est monté au créneau pour défendre la position du club. Il a assuré que la priorité, à ce stade, était d'aider Musiala à se rétablir plutôt que d'entretenir la polémique médiatique autour de son avenir.

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Dans des propos rapportés par le site français Foot Mercato, Dreesen a déclaré : « Tout a été dit sur Musiala. Maintenant, nous devons nous occuper de lui et le laisser jouer. J'ai été très heureux de le voir sur le terrain vendredi, conformément au plan établi. Nous espérons maintenant qu'il retrouvera son niveau habituel. »

Il a ajouté : « Les supporters s'inquiètent de cette situation parce que chaque joueur de notre équipe est l'un des nôtres. Jamal est l'un des nôtres ! C'est précisément pour cela que nous prenons soin de lui. Il était normal qu'il y ait une réaction, mais j'ai franchement été surpris par celle de la FIFPro. Cette organisation n'est même pas représentée en Allemagne. »

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Le directeur général du Bayern a insisté sur le fait que le club ne se dérobe pas à ses responsabilités envers le joueur, tout en devant aussi préserver ses propres intérêts : « Je maintiens ma position : il est de notre devoir de garantir à Jamal le temps nécessaire pour se rétablir et retrouver son niveau d'antan. Dans le même temps, nous avons une responsabilité envers le club. »

Dreesen a indiqué qu'Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge avaient exprimé la même position, même si leurs déclarations avaient été formulées différemment. Selon lui, le débat autour de la devise du club, « Mia san mia », qui incarne l'esprit d'unité et d'appartenance au Bayern, est devenu largement artificiel.

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Pas de date fixée pour le retour de Musiala

Dreesen a conclu en affirmant que le club n'entendait pas imposer un calendrier strict pour le retour de sa star allemande, soulignant que le joueur avait besoin de patience et de temps pour retrouver sa forme physique et technique.

« L'hiver vient à peine de commencer, et il sera long. Je ne pense pas qu'il faille fixer un nombre précis de semaines pour son retour. Nous évaluerons la situation dans quelques mois. La situation de Jamal n'est pas différente de celle de n'importe quel autre joueur absent pendant deux mois. Il a besoin de temps pour revenir », a-t-il expliqué.

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Le Bayern Munich tente ainsi de contenir la crise et de défendre sa position, alors que le retour de Musiala sur les terrains ne semble être que le début d'une nouvelle série de défis : retrouver son niveau, dissiper les inquiétudes autour de son avenir et mettre fin à une polémique qui a largement dépassé le cadre du rectangle vert.