Le Marocain Abdessamad Ezzalzouli, star du Real Madrid et de la sélection du Maroc, a répondu aux insultes et aux accusations dont il a fait l'objet récemment.

Ezzalzouli avait été la cible d'une vague de menaces sur les réseaux sociaux, après avoir porté un maillot arborant le slogan « Kellna Caballas » (terme désignant les habitants de Ceuta), et ce afin de soutenir les habitants de la ville.

Ezzalzouli a porté le maillot au slogan « Kellna Caballas », une initiative de solidarité et de soutien envers les habitants de Ceuta lancée récemment par différents groupes, et à laquelle plusieurs équipes de football se sont associées.

L'ailier né à Béni Mellal, au Maroc, et qui a grandi à Elche, dans la province d'Alicante, a porté le maillot aux côtés des autres joueurs du Real Betis et de Villarreal, durant les minutes qui ont précédé la victoire 2-1 du club andalou.

Ezzalzouli a écrit, dans un communiqué sur son compte « Instagram » : « Tout d'abord, je voudrais clarifier une chose, à savoir qu'à aucun moment le maillot faisant référence à la ville de Ceuta n'a été utilisé dans un but politique ou dans l'intention de mépriser un peuple, le peuple marocain. »

Il a ajouté : « Ce maillot avait un caractère social, dans le cadre du soutien aux habitants et résidents d'une région qui vivaient une situation difficile, indépendamment de leur nationalité. »

Il a conclu : « Mais en même temps, ceci n'est pas des excuses adressées à qui que ce soit, et quiconque souhaite exploiter cette affaire pour mettre en doute l'amour que je porte à mon pays est libre de le faire. Quant à moi, je continuerai à vivre chaque jour la tête haute, et je continuerai à représenter mes racines avec fierté et sacrifice. »



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