Après les incidents survenus lors du match contre le Maroc, la France réagit officiellement avant d’affronter l’Espagne

Selon un article publié ce dimanche, la France met les derniers réglages en place avant d’affronter l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026, mardi prochain.

Selon Foot Mercato : « Tolérance zéro. À l’image de la finale de la Ligue des champions du PSG en mai dernier, le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé un dispositif de sécurité massif sur l’ensemble du territoire mardi. »

70 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour assurer la sécurité de la demi-finale de la Coupe du monde de l'équipe de France et des festivités du 14 juillet.

M. Nunez a confirmé à BFMTV que ce dispositif s’étendra « toute la journée et toute la soirée ».

Les mesures de sécurité pour le défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées commenceront dès 10 h.

Le coup d’envoi du France-Espagne sera donné à 21 heures, heure française. Si le ministre a jugé que la soirée du quart de finale France-Maroc (2-0) s’était « globalement bien passée », une jeune fille de 17 ans a perdu la vie dans le nord de la France après avoir été écrasée par un camion sur lequel elle était montée pour fêter la victoire des Bleus. Par ailleurs, 89 personnes ont été interpellées.