La Fédération internationale de football (FIFA) a fait machine arrière et a finalement autorisé les questions et réponses en espagnol lors de toutes les conférences de presse officielles de la Coupe du monde 2026, quel que soit le pays des équipes présentes. Ce revirement fait suite à une vive polémique provoquée par plusieurs incidents ayant empêché journalistes et joueurs d’utiliser l’espagnol, alors que le tournoi se tiendra au Mexique et aux États-Unis, où cette langue est largement parlée.

Selon l’instance mondiale, « l’espagnol est désormais, à compter de ce week-end, l’une des options de traduction disponibles pour les journalistes accrédités lors des conférences de presse officielles ». une volte-face intervenue après plusieurs incidents surprenants : on se souvient notamment que Vinicius avait encouragé un journaliste espagnol à s’exprimer dans sa langue, avant le match Brésil-Maroc, mais un responsable de la FIFA avait coupé court en précisant que l’espagnol « n’était pas inclus dans le système de traduction prévu pour cette conférence ».

Le défenseur marocain Achraf Hakimi, né à Madrid, s’est retrouvé dans une situation similaire alors qu’il s’apprêtait à répondre en espagnol ; les organisateurs lui ont alors signifié qu’il devait utiliser l’une des langues autorisées. Frenkie de Jong a connu un épisode similaire : un journaliste mexicain lui a posé une question en espagnol, et bien que le joueur du FC Barcelone se soit dit prêt à répondre dans cette langue, la FIFA a coupé court à l’échange.

Ces séquences, largement relayées, ont provoqué un tollé : de nombreux journalistes peinaient à comprendre pourquoi l’espagnol était écarté de certaines conférences dans un tournoi accueilli par le Mexique et les États-Unis, alors que cette langue y est l’une des plus parlées. La FIFA a alors précisé qu’il n’existait aucune interdiction formelle de l’espagnol, mais que le problème se posait uniquement lors des matchs où l’espagnol n’était pas la langue officielle des deux équipes en présence.