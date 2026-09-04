L'Union européenne de football a infligé de lourdes sanctions au duo de Fenerbahçe, Mason Greenwood et Mattéo Guendouzi, en raison des incidents et des provocations survenus lors du match retour face à l'Olympique Lyonnais. Les sanctions ont également touché les clubs turc et français.

Selon le journal espagnol « As », la commission de contrôle, d'éthique et de discipline de l'Union européenne de football a sanctionné les joueurs, l'un d'eux étant appelé à manquer le début du parcours de Fenerbahçe en Ligue des champions après une absence de 18 ans, le club affrontant la Roma puis Aston Villa.

Mattéo Guendouzi a été le plus touché par les sanctions, avec une amende de 50 000 euros et une suspension de quatre matchs au total dans les compétitions de clubs relevant de l'Union européenne de football auxquelles il aurait été qualifié pour participer, pour avoir insulté d'autres personnes présentes au match, provoqué le public et enfreint les règles fondamentales de conduite.

La suspension de Guendouzi pour deux des quatre matchs est assortie d'une période probatoire d'un an, à compter de la date de la décision.

Le joueur de Fenerbahçe s'était accroché avec le public français et l'avait provoqué, après que le club turc s'est qualifié pour le tour suivant grâce à sa victoire sur l'Olympique Lyonnais dans son antre.

De son côté, Mason Greenwood a écopé d'une amende de 30 000 euros, ainsi que d'une suspension d'un match avec sursis, c'est-à-dire conditionnée à une période probatoire d'un an à compter de la date de la décision.

Le club turc s'est par ailleurs vu infliger plusieurs amendes : 30 000 euros pour l'utilisation de fumigènes, 15 000 euros pour des troubles parmi les supporters et 50 000 euros pour la violation par son équipe des règles générales et fondamentales de conduite.

Les sanctions de Lyon

Fenerbahçe n'a pas été la seule partie à avoir franchi plusieurs lignes rouges, puisque l'entraîneur des gardiens de l'Olympique Lyonnais, Antonio Ferreira, a écopé d'une suspension de cinq matchs pour agression.

La décision indique : « L'entraîneur des gardiens de l'Olympique Lyonnais, Antonio Ferreira, a été suspendu pour cinq matchs au total dans les compétitions de clubs relevant de l'Union européenne de football auxquelles il aurait normalement participé, pour agression grave. Sa suspension pour deux de ces matchs est assortie d'une période probatoire d'un an, à compter de la date de la décision. »

Ainsi, la sanction touche le membre du staff technique de l'entraîneur Fonseca par une suspension de trois matchs, en plus de deux autres matchs avec sursis.

Le club français n'a pas non plus échappé aux amendes, puisqu'il a été condamné à payer 48 000 euros pour des jets d'objets, 5 500 euros pour l'utilisation de fumigènes, 5 000 euros pour des troubles parmi les supporters, en plus de la sanction la plus lourde, qui s'est élevée à 50 000 euros pour la violation des règles générales et fondamentales de conduite.



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