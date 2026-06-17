Le public a manifesté son mécontentement au début de la pause d’hydratation instaurée en première mi-temps du match Angleterre-Croatie, remporté 4-2 ce mercredi soir au stade de Dallas, lors de la première journée du groupe 12 de la Coupe du monde 2026.

Selon l’agence « Reuters », ce sifflement collectif exprimait le mécontentement des supporters à l’égard de la nouvelle règle imposée par la Fédération internationale de football (FIFA) pour ce tournoi : une pause de trois minutes à chaque mi-temps, destinée à aider les joueurs à supporter la chaleur et l’humidité de l’été nord-américain.

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Les détracteurs estiment que ces interruptions perturbent la fluidité du jeu, tandis que d’autres y voient un stratagème pour scinder la rencontre en quatre quarts-temps et offrir plus d’espaces publicitaires aux chaînes de télévision.

Plusieurs supporters anglais avaient d’ailleurs prévenu sur les réseaux sociaux qu’ils manifesteraient leur mécontentement lors du match contre la Croatie.

Selon Reuters, des sifflets ont fusé des deux côtés lorsque l’arbitre français Clément Turpin a indiqué la pause, à la 22^e minute.

Dès la première pause hydratation, hier mardi lors de Norvège-Irak, le public avait déjà manifesté son désaccord alors que la température était de seulement 23 °C.

À la pause, l’Irak était encore à égalité 0-0 avec la Norvège et maîtrisait plutôt bien son sujet, mais il a encaissé un but quatre minutes après la reprise et a finalement perdu 4-1.