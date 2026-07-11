Après les départs de Benzema et Fabinho, l’Union a officialisé le nom de son nouveau capitaine

Le club d’Al-Ittihad a désigné le joueur qui portera le brassard de capitaine la saison prochaine, suite au départ de l’attaquant français Karim Benzema et alors que le milieu de terrain brésilien Fabinho s’apprête lui aussi à quitter le club.

Benzema avait hérité du brassard dès son arrivée en provenance du Real Madrid à l’été 2023, avant que Fabinho ne le prenne à son tour en février dernier, suite au transfert de l’attaquant français chez le rival historique, Al-Hilal.

Selon le journal saoudien Al-Riyadiah, le club a déjà désigné le défenseur portugais Danilo Pereira pour lui succéder si Fabinho venait également à partir.

Le milieu brésilien peut quitter le club saoudien sans indemnité de transfert, son contrat ayant expiré en fin de saison dernière, et aucune intention de le prolonger n’étant signalée.

Sous la direction du nouvel entraîneur allemand Jens Wessing, engagé pour deux saisons jusqu’en 2028, le défenseur portugais endossera donc le rôle de capitaine.

Fesing a remplacé le Portugais Sérgio Conceição sur le banc, après une saison conclue à la cinquième place du championnat saoudien, un parcours arrêté en quarts de finale de la Ligue des champions d’Asie et une élimination en demi-finales de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées.

« Al-Amid » vise trois trophées cette saison : le championnat saoudien Roshen, la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées et la Ligue des champions de l’AFC, où il entrera en lice dès le tour préliminaire.