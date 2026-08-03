Bilal El Khannous, joueur du club allemand du VfB Stuttgart, fait partie des noms qui pourraient changer de destination lors du mercato estival, en raison de l'intérêt manifesté par des clubs de Premier League pour s'attacher ses services.

Selon Florian Plettenberg, journaliste de la chaîne « Sky Sport Allemagne », El Khannous est ouvert à l'idée de rejoindre un nouveau club, tandis que Stuttgart, conscient de la situation, préfère quant à lui conserver le joueur dans ses rangs.

Le célèbre journaliste a précisé, via son compte sur la plateforme X, qu'il existait deux premières prises de renseignements émanant de clubs de Premier League au sujet de la situation du joueur.

Plettenberg a indiqué que Stuttgart ne serait pas prêt à se séparer facilement d'El Khannous, puisqu'il réclamera jusqu'à 60 millions d'euros, en plus de primes et de bonus, dans le cas où une décision serait prise d'accepter son départ.

L'avenir du joueur marocain devrait rester sous surveillance jusqu'à la clôture définitive du marché des transferts, dans l'éventualité où l'un des clubs de Premier League passerait à l'action pour formuler une offre officielle afin de s'attacher ses services.

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