Le cabinet du Premier ministre britannique, Andy Burnham, a publié ce jeudi un nouveau communiqué afin de clarifier la position du gouvernement sur l'affaire Manchester City, après les déclarations faites la veille au sujet du club et de ses propriétaires, qui ont suscité la controverse quant à l'influence du gouvernement sur le déroulement de l'affaire.

Un porte-parole du « 10 Downing Street » a déclaré, selon ce qu'a rapporté le journaliste de renom de la « BBC », Henry Zeffman : « Comme l'a précisé le Premier ministre, le jugement préliminaire est grave, et il ne saurait y avoir la moindre suggestion que quiconque soit au-dessus des règles. »

Le porte-parole a poursuivi : « Il a également souligné (le Premier ministre) que la procédure indépendante est toujours en cours. Il est essentiel de la laisser suivre son cours et de respecter le résultat. Et s'il s'avère que des infractions ont été commises, les responsables doivent en subir les conséquences appropriées. »

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Ce communiqué intervient après les déclarations de Burnham, dans lesquelles il a affirmé qu'il serait « extrêmement inquiet » si les propriétaires émiratis de Manchester City décidaient de vendre le club, saluant les investissements qu'ils ont réalisés depuis le rachat du club en 2008.

Dans le même temps, Burnham a assuré qu'il ne souhaitait pas s'immiscer dans la procédure disciplinaire, soulignant que l'affaire est toujours en appel.

La Premier League anglaise avait récemment annoncé qu'une commission indépendante avait reconnu Manchester City coupable de l'ensemble des accusations liées à des infractions aux règles financières, sur neuf saisons entre 2009-2010 et 2017-2018, en plus de sa condamnation pour trois des quatre infractions relatives à un manque de coopération avec l'enquête.

Selon la ligue, la commission a conclu à l'existence de contrats commerciaux fictifs, dans le cadre d'un montage visant à gonfler artificiellement les revenus du club et à réduire ses coûts de plus de 900 millions de livres sterling.

Un appel attendu

Mais l'affaire n'est pas encore close ; Manchester City a en effet annoncé rejeter les conclusions de la commission et maintenir son innocence, affirmant qu'il ferait appel du jugement, arguant de l'existence d'« erreurs fondamentales » en droit, dans les principes et dans les faits.

L'appel constitue l'étape suivante de l'affaire, puisque le recours peut être renvoyé devant une nouvelle commission composée de trois personnes, tandis que Manchester City ne dispose pas du droit de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport.

Des rapports récents indiquent que la procédure pourrait prendre plusieurs mois, ce qui laisse pour l'heure en suspens les sanctions éventuelles ainsi que les répercussions sportives et juridiques de l'affaire.

Les déclarations de Burnham avaient suscité des critiques de la part de milieux politiques et sportifs, notamment en raison du fait qu'il a été maire du Grand Manchester avant de prendre la tête du gouvernement, en plus de son insistance sur l'importance de la poursuite des investissements des propriétaires du club dans la région.



