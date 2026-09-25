Après les critiques d'Al Hamdan : un joueur de l'Arabie saoudite adresse un message aux supporters avant le choc face à Oman

Alaa Al Haji, joueur de la sélection saoudienne, a adressé un message particulier aux supporters avant le match tant attendu face à Oman, dans le cadre de la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 ».

La sélection saoudienne affrontera son homologue omanaise demain samedi, au stade Al-Inma à Djeddah, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la compétition du Golfe.

Al Haji a déclaré, dans des propos accordés aux médias ce vendredi et rapportés par le journal saoudien « Al-Yaum » : « Nous assumons les critiques, c'est quelque chose de courant dans le football, et tous ceux qui sont ici sont de grands joueurs qui savent encaisser la critique. »

Il a poursuivi : « Mais nous avons aussi besoin du soutien de la rue et du public saoudien, comme ils l'ont été à nos côtés lors du dernier match, de manière importante. »

Le feu des critiques avait visé Abdullah Al-Hamdan, attaquant de la sélection saoudienne, après sa prestation terne face au Koweït, lors de la première journée de la phase de groupes de la compétition du Golfe, qui s'est soldée par une victoire 1-0.

Au sujet du match, Al Haji a déclaré : « Tous les matchs sont difficiles, nous avons regardé le match entre Oman et l'Irak, c'était un match relevé, et la sélection d'Oman est une bonne sélection, mais nous sommes capables de gagner. »

Il a ajouté : « Tous les joueurs ne font qu'un, nous nous soutenons les uns les autres, notre moral est au beau fixe, et nous sommes tous capables de sortir vainqueurs de ce match. »

Il a enchaîné : « Nous nous sommes présentés de nombreuses fois devant le but lors du dernier match, mais nous n'avons pas réussi à marquer, nous contentant d'un seul but, alors que nous aurions dû en inscrire davantage. Mais se procurer des occasions est en soi un point positif sur lequel il faut bâtir lors du prochain match. »

Il a continué : « Le premier match était celui d'ouverture, et un premier match est toujours difficile, mais nous serons davantage prêts lors du prochain match. »

Il a conclu : « Nous disputons la compétition à domicile, et c'est une motivation pour nous. Nous avons vu les compétitions passées à Bahreïn et au Koweït, et à quel point l'affluence était importante, cela aura un rôle positif pour nous. »