La ligue de Saudi Pro League a dévoilé la raison du choix de cette date controversée pour la tenue du Clasico reporté entre Al-Ahli et Al-Nassr.

Al-Ahli devait affronter Al-Nassr le 15 octobre dernier, avant que la rencontre ne soit reportée jusqu'au mois de mars prochain, en raison des conditions logistiques traversées par l'Arabie saoudite au cours de la période écoulée.

Toutefois, le report de la Coupe d'Asie des nations 2027 de janvier à décembre de l'année prochaine a poussé la ligue à avancer la rencontre pour qu'elle se dispute le 20 novembre en cours, après le décalage de la treizième journée.

La nouvelle date a suscité quelques objections de la part de certains observateurs, d'autant plus qu'elle intervient juste après la fin de la trêve internationale, et un jour après la cérémonie des trophées des meilleurs en Asie, à laquelle participe Firas Al-Buraikan, la star d'Al-Ahli.

Une source au sein de la ligue de la Saudi Pro League a répondu à ces critiques, dans des déclarations au journal saoudien « Al-Riyadiyah », affirmant que la nouvelle date a été fixée avec l'accord des représentants d'Al-Ahli et d'Al-Nassr, sans qu'aucun des deux n'émette la moindre objection.

Elle a précisé que la raison de l'avancement de la date du match au mois de novembre en cours, au lieu de mars prochain, tient au fait qu'Al-Ahli et Al-Nassr sont engagés dans de nombreuses rencontres durant cette période, contrairement à la période actuelle.

Quant au fait que le Clasico ne se tienne pas au mois de décembre prochain, à l'image des matchs Al-Hilal contre Al-Riyadh et Al-Ittihad contre Al-Shabab, la source a expliqué que cela s'explique par la participation d'Al-Ahli et d'Al-Nassr à la Supercoupe d'Arabie saoudite durant la même période.

Al-Nassr occupe la troisième place au classement du championnat saoudien avec 25 points, à deux longueurs d'Al-Hilal, leader, et derrière Al-Qadsiah, deuxième, à la différence de buts.

De son côté, Al-Ahli occupe la sixième place au classement avec 21 points, récoltés grâce à 7 victoires et 4 défaites, ce qui signifie qu'une victoire face à Al-Nassr le rapprocherait du sommet.