La légende d'Al-Hilal, Sami Al-Jaber, n'est pas restée silencieuse face à l'offense faite à la vedette de l'équipe. Quelques heures après les chants injurieux visant le Portugais Rúben Neves lors du match contre Al-Taawoun, la star du football saoudien est sortie de son silence avec un puissant message de soutien, qui a remis le cap sur les vraies valeurs représentant le paysage sportif saoudien.

Dans un message publié sur son compte officiel Instagram, Al-Jaber a adressé des mots directs au milieu de terrain d'Al-Hilal, soulignant l'importance de la présence d'un joueur de sa valeur dans le football saoudien, et insistant sur le fait que ce qu'il a subi n'est qu'un comportement individuel qui ne reflète pas la véritable image.

Al-Jaber a souligné dans son message que les Saoudiens sont fiers des valeurs de respect et d'hospitalité, considérées comme des principes ancrés dans la religion et la culture saoudiennes, et non de simples slogans, mais bien un mode de vie qui se manifeste dans l'accueil de tous ceux qui choisissent le Royaume comme patrie, affirmant que ces valeurs dépassent de loin les limites de la compétition sportive et du fanatisme passager dans les tribunes.

L'ancienne vedette d'Al-Hilal a affirmé que le comportement subi par Neves ne représente en aucune façon les valeurs saoudiennes, insistant sur le fait que le joueur portugais bénéficie d'une place particulière et exceptionnelle auprès du public saoudien, qui a apprécié son apport et son engagement depuis le premier jour de son arrivée.

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Al-Jaber a conclu son message par un mot rassurant, exprimant son espoir que Neves prenne conscience de l'ampleur du grand accueil dont il a bénéficié depuis son arrivée dans le Royaume, et à quel point le public ressent son véritable attachement à la communauté sportive saoudienne, affirmant que ce qui s'est passé reste un nuage passager qui ne saurait effacer une relation de respect mutuel bâtie sur deux saisons de brio et de fidélité.

https://www.instagram.com/samialjaber/?hl=ar